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هل تشعر بالتعب والإرهاق بسبب تقلبات الجو؟.. قد يكون برجك السبب

07:30 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
هل تشعر بالتعب والإرهاق بسبب تقلبات الجو؟.. قد يكون برجك السبب

أبراج فلكية

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كتبت- آلاء نبيل:

هناك العديد من مواليد الأبراج الذين يشعرون بالضيق من اضطرابات الطقس، إذ تسبب لهم هذه التغيرات عدم استقرار وتؤثر سلبًا على حالتهم النفسية.

ووفقًا لخبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إليك الأبراج التي تتأثر سلبًا وتستشعر الطاقة السلبية عند حدوث اضطرابات في الطقس:

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