تفاصيل أطول بنطلون جينز في العالم.. طوله 7620 سنتيمترا

كتبت- آلاء نبيل:

حطمت شركة نسيج في جنوب الصين الرقم القياسي العالمي لأكبر بنطال جينز في العالم، إذ يبلغ طول البنطال أكثر من 7620 سنتيمترًا.

وبحسب ما ذكرته موقعي Yahoo وNPR، سجلت شركة النسيج في الصين رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر بنطلون جينز في العالم، إذ تعاون أكثر من 30 عاملًا على صنع هذا البنطلون.

واستغرق صنع هذا البنطلون ما يصل إلى 18 يومًا، وتم التقاط صورة للجينز وهو منسدل بجانب مبنى، ثم سقط على الأرض في منطقة فوميان في جنوب الصين، التي تشتهر بإنتاج الجينز والسراويل الكاجوال.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع .. هذا ما يفعله البرتقال بمستويات السكر في الدم

نوع خضروات يخفض نسبة السكر في الدم بنسبة 50%

20 صورة لـ أكثر أماكن ممنوع زيارتها حول العالم

حظ سيء ونحس.. 3 أبراج في مآزق الفترة القادمة

هذه الدولة ينبش سكانها قبور أجدادهم.. لن تتخيل السبب