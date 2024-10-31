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تفاصيل أطول بنطلون جينز في العالم.. طوله 7620 سنتيمترا

02:00 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    تفاصيل أطول بنطلون جينز في العالم
  • عرض 3 صورة
    تفاصيل أطول بنطلون جينز في العالم.. طوله 7620 سنتيمترا
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كتبت- آلاء نبيل:

حطمت شركة نسيج في جنوب الصين الرقم القياسي العالمي لأكبر بنطال جينز في العالم، إذ يبلغ طول البنطال أكثر من 7620 سنتيمترًا.

وبحسب ما ذكرته موقعي Yahoo وNPR، سجلت شركة النسيج في الصين رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر بنطلون جينز في العالم، إذ تعاون أكثر من 30 عاملًا على صنع هذا البنطلون.

واستغرق صنع هذا البنطلون ما يصل إلى 18 يومًا، وتم التقاط صورة للجينز وهو منسدل بجانب مبنى، ثم سقط على الأرض في منطقة فوميان في جنوب الصين، التي تشتهر بإنتاج الجينز والسراويل الكاجوال.

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منوعات أطول بنطلون جينز في العالم طوله 7620 سنتيمترا السراويل الكاجوال
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