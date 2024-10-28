مزاد لبيع أغلى بقرة في العالم.. سعرها وصل إلى مليون دولار

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كتب- أحمد الضبع:

أثار مزاد علني في سوق الماشية بمحافظة السليمانية شمال العراق ضجة واسعة، بعدما وصلت قيمة بقرة نادرة إلى مليون دولار، على الرغم من أنها تفتقد لإحدى أرجلها.

وتحوّلت البقرة، التي تمتاز بندرتها وتحديها للظروف، إلى حديث الزوار، حيث اجتمع المهتمون من مختلف المناطق لمشاهدتها، وفقًا لموقع "صوت العراق" المحلي.

بقرة بثلاث أرجل تخطف الأنظار

واستغل أحد رعاة الأبقار من منطقة رابرين امتلاكه لبقرة بثلاث أرجل، ليعرضها في السوق، حيث جذبت اهتمامًا كبيرًا نظرًا لندرتها وقوة بقائها.

ورغم غرابة الحالة، حظيت البقرة باهتمام الزبائن، وأصبحت وجهة للمتابعين لالتقاط الصور، ما ساهم في زيادة شهرتها محليًا.

أسعار قياسية في مزاد غير اعتيادي

مع بدء المزاد على البقرة الفريدة، تصاعدت العروض حتى بلغت مليون دينار عراقي (نحو ألف دولار أمريكي)، إلا أن مالكها تطلع لمزيد من الارتفاع في السعر.

واعتُبر هذا المبلغ استثنائيًا، خاصة أن أسعار الأبقار العادية في الأسواق المحلية تتراوح حول 200 ألف دينار (نحو 140 دولارًا).

ويبرر صاحب البقرة ارتفاع قيمتها نظرًا لندرتها، التي ستجذب زبونًا يرغب في اقتناء شيء فريد، رغم أن البقرة ليست ذات قيمة غذائية مرتفعة.

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