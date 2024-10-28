جزيرة تسكنها آلاف الأفاعي.. 10 صور لـ موطن أخطر الثعابين في العالم

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كتبت- أسماء مرسي:

جزيرة الثعابين، أو "إيلا دي كيمادا جراندي" كما يسميها البرازيليون، وهي ملاذ آمن لآلاف الأفاعي السامة التي تتحكم في كل شبر من أرضها.

مملكة الأفاعي السامة

تقع جزيرة الثعابين على بعد حوالي 34 كيلومترا من ساحل البرازيل، وبالرغم من صغر حجمها، إلا أنها تضم أكبر كثافة للأفاعي السامة في العالم، حيث يتجاوز عددها بكثير عدد السكان في قرية صغيرة.

هذه الأفاعي من نوع "بوثروبس إنسولاريس"، أو الأفعى ذات الرأس الذهبي، وهي من أخطر أنواع الأفاعي في العالم. سمها قاتل، وقادر على إذابة الأنسجة البشرية بسرعة مذهلة، وفقا لموقع "livescience".

كيف وصلت الأفاعي إلى الجزيرة؟

قبل حوالي 10,000 عام، كانت جزيرة الثعابين جزءا من البر الرئيسي للبرازيل، ولكن مع ارتفاع مستوى سطح البحر في نهاية العصر الجليدي الأخير، انفصلت الجزيرة عن البر الرئيسي، وحُبست مجموعة من الأفاعي ذات الرأس الذهبي على هذه القطعة المعزولة من الأرض.

تكاثرت هذه الأفاعي بشكل هائل وتكيفت مع البيئة الجديدة، وطور سمها ليكون أكثر فتكا.

جزيرة خالية من البشر

نظرا لخطورتها الشديدة، أغلقت البحرية البرازيلية الجزيرة أمام الجمهور منذ عشرينيات القرن الماضي.

لماذا سم الأفعى الذهبية قاتل؟

تتغذى الأفاعي ذات الرأس الذهبي بشكل أساسي على الطيور، ولهذا السبب فإن سمها يعمل بسرعة فائقة لقتل فريستها قبل أن تتمكن من الهروب.

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