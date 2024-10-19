موضة راقية.. 20 صورة تكشف حكاية مصمم حوّل الخيش إلى أزياء أنيقة

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كتبت- أسماء مرسي:

"لمست الخيش الخام بأصابعي، فشعرت بقوامه الخشن وبساطته التي تخفي في طياتها جمالا بدائيا، كانت تلك المادة بالنسبة لي بمثابة لوحة فنية، كانت هذه البداية لرحلة استكشافية طويلة، لتحويل هذا النسيج الخام بطريقة لم يتوقعها أحد"، هكذا بدأ مصمم الأزياء المصري محمد نور حديثه عن تقديمه عرض أزياء فريد من نوعه أذهل الحضور.

في خطوة جريئة وغير مسبوقة، قدم المصمم مجموعة أزياء جديدة تعتمد بشكل أساسي على الخيش، هذا النسيج الخام الذي ارتبط في الأذهان بالأعمال اليدوية البسيطة والبيئات الريفية، ولكن بين يدي "نور" تحول الخيش إلى مادة فاخرة، قادرة على المنافسة في عالم الموضة الراقية.

رحلة استكشاف وتحدي

في تصريح خاص لـ"مصراوي"، كشف "نور" عن رؤيته الفنية وراء هذه المجموعة المبتكرة، فقد رأى في الخيش كنزا مخفيا، يتمتع بخصائص فريدة وقدرة هائلة على التحول، وبدأ رحلته الطويلة لاستكشاف إمكانيات هذا النسيج وتطويعه ليصبح ملابس أنيقة.

لم تكن هذه الرحلة سهلة، فقد واجه المصمم العديد من التحديات التقنية والفنية، ولكن إصراره على تحقيق هدفه دفعه إلى تجاوز كل العقبات.

ابتكر تقنيات جديدة لمعالجة الخيش وتشكيله، ودمجه مع مواد أخرى فاخرة مثل اللؤلؤ والألماس، ليخلق تصاميم تجمع بين القوة والأنوثة، بين التراث والحداثة.

إلهام من التراث وحرفية عربية أصيلة

استلهم مصمم الأزياء من الحرفيات التقليدية في مصر والوطن العربي، وقام بدمجها مع أحدث التقنيات في مجال تصميم الأزياء. وبهذه الطريقة، قدم مجموعة جديدة للموضة الراقية، تعكس هوية المرأة العربية وتراثها العريق.

هدف عالمي وطموحات كبيرة

يهدف من خلال هذه المجموعة إلى التأكيد على قدرة الموضة المصرية على المنافسة عالميا، وإثبات أن الخيال والإبداع لا يعرفان حدودا.

نجاح باهر واستقبال حافل

أقيم عرض الأزياء وسط حضور كبير من الجمهور والنقاد، الذين أشادوا بالإبداع والفخامة التي تميزت بها المجموعة التي تتكون من فساتين وبلوزات وبناطيل.

وأثبت "نور" أن الخيش أكثر من مجرد نسيج خام، بل مادة فنية راقية تُذهل الجميع.

خططه المستقبلية

وعن خططه المستقبلية أعلن عن مشاركته القادمة في عرض أزياء عالمي في دبي، حيث سيقدم مجموعته الجديدة "حواء" التي تجمع بين الأناقة الشرقية واللمسة العصرية.

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