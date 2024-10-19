لن تتوقع سعر الكيلو جرام.. 10 صور لأغلى أرز في العالم

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كتبت- أسماء مرسي:

الأرز من الأطعمة التي لا غني عنها على المائدة، بل هو بمثابة وجبة رئيسية لدى الكثير من الأشخاص، ولكن هل تخيلت يوما أن هناك نوعا من الأرز يتجاوز كونه مجرد غذاء ليصبح سلعة فاخرة تباع بأسعار خيالية؟، هذا هو حال أرز "كينميماي" الياباني، الذي حطم الأرقام القياسية ليكون أغلى أنواع الأرز في العالم.

كم يبلغ سعره؟

يُباع أرز كينميماي بريميوم في عبوات صغيرة تزن 140 جراما، بسعر قد يصل إلى 120 دولارا للكيلوجرام، وفقا لموقع "india".

لماذا هو أغلى الأرز في العالم؟

- يتم إنتاج كميات محدودة للغاية من هذا الأرز سنويا، ما يزيد من الطلب عليه ويجعله سلعة ثمينة.

- يتم اختيار حبات الأرز يدويا بعناية فائقة، ويتم اختيار أفضل الأنواع والأصناف.

- تستخدم شركة تويو رايس اليابانية تقنيات حديثة ومتطورة في زراعته ومعالجته، ما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والطعم.

- يتكون من مزيج خاص من خمسة أنواع أرز يابانية عالية الجودة، مما يمنحه نكهة فريدة ومميزة.

- يتميز أرز كينميماي بمذاق لذيذ، كما أنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، ما يجعله غذاء متكاملا وصحيا.

- عدم الحاجة للغسل قبل طهيه، هذه الميزة الفريدة تجعله خيارا صحيا وسهلا للاستخدام.

- اكتسب هذا الأرز سمعة عالمية كأحد أفخم أنواع الأرز، ما يزيد من الطلب عليه ويرفع سعره.

أين يمكن الحصول عليه؟

أرز كينميماي بريميوم متاحا في الأصل للسوق اليابانية فقط، ولكن نظرا لشهرته الواسعة، أصبح متوفرا الآن في بعض الأسواق العالمية، مثل سنغافورة.

الفرق بين أرز كينميماي الأبيض والبني:

أرز كينميماي الأبيض

يتميز بطعمه اللذيذ وسهولة هضمه. وعلى الرغم من تبييضه، إلا أنه يحتفظ بجزء كبير من العناصر الغذائية الموجودة في النخالة، مما يجعله أكثر صحة من الأرز الأبيض العادي.

أرز كينميماي البني

يجمع بين فوائد الأرز البني التقليدي وسهولة هضم أرز كينميماي الأبيض، فهو أخف على المعدة وأسرع في الطهي، ما يجعله خيارا مثاليا لمن يبحثون عن خيار صحي وسريع التحضير.

الفوائد الغذائية لأرز كينميماي

- يحتوي أرز كينميماي على نسبة عالية من الألياف، ما يساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع.

- غني بفيتامين B1، الذي يُسهم في تعزيز صحة الجسم، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المعادن الأساسية.

- يحتوي على مادة السكاريد الدهنية (LPS)، وهي مادة مضادة للأكسدة تساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الأمراض.

لماذا لا يصلح أرز كينميماي للسوشي؟

تتميز حبات أرز كينميماي بنسبة منخفضة من النشا، ما يجعلها أكثر تماسكا وأقل لزوجة من الأنواع الأخرى من الأرز المستخدمة في السوشي، هذه الخاصية تجعلها مثالية للأطباق التي تتطلب حبات أرز منفصلة، ولكنها تمنعها من الالتصاق ببعضها البعض كما هو مطلوب في لفائف السوشي.

أرز كينميماي.. خيار مثالي وصحي

يتميز أرز كينميماي بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية وسهولة تحضيره، ما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون إلى نظام غذائي صحي ومتوازن، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم حاجته إلى الشطف يوفر الوقت والجهد.

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