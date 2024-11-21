كيف يؤثر سكري الحمل على نمو الطفل؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة تكساس وهارفارد تأثير نمو الأطفال المعرضين لمرض سكري الحمل خلال عامهم الأول.

وتتحدى الدراسة وجهات النظر الحالية حول خطر السمنة، من خلال إظهار زيادة أبطأ في الدهون بين هؤلاء الأطفال، مقارنة بآخرين في عامهم الأول.

ويشير هذا أن النمو المبكر للأطفال قد يتكيف ويصحح نفسه، أكثر مما كان يعتقد سابقاً، وفق "مديكال إكسبريس".

وقد يعني هذا أن الأطفال المعرضين لمرض السكري الحملي ليسوا بالضرورة معرضين للسمنة، ولكنهم قد يستفيدون بدلا من مراقبة الإضافية لدعم النمو الصحي.

وقالت إليزابيث وايدن الباحثة الرئيسية من جامعة تكساس: "غالبا ما نعتقد أن الأطفال المعرضين لمرض السكري الحملي سيكونون تلقائياً أكثر عرضة للسمنة في مرحلة الطفولة، لكن نتائجنا تظهر صورة أكثر تعقيداً".

وتابعت "في حين يولد هؤلاء الأطفال بمزيد من الدهون في الجسم، يبدو أن العديد منهم يتوازنون بشكل طبيعي بمرور الوقت".

كما أن الدهون لدى هؤلاء الأطفال تزداد ببطء خلال عامهم الأول من الحياة، ما يشير إلى مرونة في أنماط النمو في وقت مبكر من الحياة والتي ربما فاتتها الدراسات السابقة.

وتابعت الدراسة 198 رضيع نصفهم تعرضوا لمرض السكري الحملي في الرحم، وقاس الباحثون وزن كل طفل وطوله ودهون الجسم عند الولادة، ثم عدة مرات خلال الأشهر الـ 12 الأولى من حياتهم

ويحدث مرض السكري الحملي في حوالي 8.3% من حالات الحمل.

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