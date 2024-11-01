ما أسباب النحافة عند الأطفال؟

قد يواجه بعض الأطفال صعوبة في اكتساب الوزن، وكشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة في دراسة حديثة أن أكثر من 4% من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و19 عاما يعانون من نقص الوزن.

وأوضح طبيب الأطفال جاري كيركيلاس أن بعض الأطفال قبل سن الـ 5 قد يعانون من نقص التغذية، إما لعدم تناول ما يكفي من السعرات الحرارية أو حرق المزيد منها، وفقا لموقع "هيلث داي".

وهناك أيضا حالات طبية وأدوية يمكن أن تتسبب في زيادة أو فقدان الأطفال للوزن بسهولة أكبر.

ومعظم الأطفال لديهم عوامل متعددة تساهم في تحديد وزن أجسامهم.

وتشمل المشكلات الصحية التي يمكن أن تسبب نقص وزن الطفل حساسية الطعام أو المشاكل الهرمونية أو الهضمية أو الأدوية، مثل تلك المستخدمة لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

كما أن كثافة الأنشطة الرياضية قد تكون السبب.

وتنصح جينيفر هايلاند أخصائية التغذية بعدم تناول الطعام أمام الأجهزة الإلكترونية، أو الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة، أو استخدام عصائر الفاكهة، ومساحيق البروتين لتشجيع زيادة الوزن.

وبدلاً من ذلك، اقترحت إضافة زيت الزيتون أو الزيوت الصحية الأخرى وزبدة الجوز.

وبالنسبة لأي شخص يبلغ من العمر عامين وما فوق، فإن نمط الوجبة الصحية سيشمل مجموعة متنوعة من الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان الخالية أو قليلة الدسم، والأطعمة البروتينية، والزيوت.

سعرات فارغة

كما أن السعرات الحرارية الفارغة تشكل حوالي 40% من وجبات الأطفال الغذائية.

وكانت المشروبات الغازية والحلويات أكثر مصادر هذه النوعية.

وينصح خبراء التغذية بالحفاظ على الوجبات والوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية.

وتشمل مصادر البروتين الجيدة البيض، والبقول، مع إضافة شرائح الأفوكادو إلى اللحوم.

وإذا كان الطفل يحصل على سعرات حرارية كافية ولكنه لا يزال لا يبدو أنه يكتسب وزنا بشكل مناسب، استشر الطبيب لاكتشاف أي حالات كامنة.

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