كتبت- أسماء مرسي:

نجح مسلسل "ورد ع فل وياسمين" في تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقاته الأولى، خاصة بعد التطورات الدرامية التي شهدتها شخصية "إلهام" التي تجسدها الفنانة صبا مبارك، إذ تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أثناء عملها انتهت بتشخيص إصابتها بسرطان الدم.

وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك أعراض وأسباب سرطان الدم، بالإضافة إلى طرق العلاج والوقاية

ما هو سرطان الدم؟



سرطان الدم أو "اللوكيميا" أحد أنواع السرطان التي تصيب الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم، وعلى رأسها نخاع العظام، ويحدث نتيجة طفرة جينية تصيب إحدى الخلايا داخل النخاع، ما قد يؤدي إلى نمو خلايا دم غير طبيعية بشكل متسارع وخارج عن السيطرة.

وعلى عكس العديد من أنواع السرطان الأخرى، لا يتسبب سرطان الدم عادة في تكوين أورام صلبة يمكن اكتشافها عبر الأشعة أو الفحوصات التصويرية، بل يؤثر مباشرة في مكونات الدم ووظائفها الحيوية.

كيف يتطور المرض داخل الجسم؟



يبدأ إنتاج خلايا الدم داخل نخاع العظام، حيث تتكون خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية من خلايا جذعية متخصصة، وعند الإصابة باللوكيميا، تتحول إحدى هذه الخلايا إلى خلية سرطانية وتبدأ في الانقسام بشكل غير طبيعي.

ومع مرور الوقت، تتراكم خلايا اللوكيميا داخل نخاع العظام، ما يعيق إنتاج الخلايا السليمة ويؤثر في قدرة الجسم على نقل الأكسجين ومقاومة العدوى وإيقاف النزيف.

كيف يؤثر سرطان الدم على وظائف الجسم؟



تؤدي الزيادة الكبيرة في خلايا اللوكيميا إلى عدة مشكلات صحية، أبرزها:

انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يسبب الأنيميا والإرهاق.

تراجع عدد خلايا الدم البيضاء السليمة، ما يزيد خطر الإصابة بالعدوى.

نقص الصفائح الدموية، ما يؤدي إلى سهولة النزيف وظهور الكدمات.

ضعف وصول الأكسجين إلى الأنسجة والأعضاء المختلفة.

أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان الدم



تختلف الأعراض حسب نوع اللوكيميا ومرحلة المرض، إلا أن هناك علامات شائعة تستدعي الانتباه، منها:



الشعور المستمر بالتعب والإرهاق.

الحمى أو التعرق الليلي المتكرر.

الإصابة المتكررة بالعدوى.

ضيق التنفس.

شحوب البشرة.

فقدان الوزن دون سبب واضح.

آلام العظام والمفاصل.

كما قد تظهر أعراض أخرى مثل:

تضخم الغدد الليمفاوية.

الشعور بالامتلاء أو الألم أسفل الضلوع.

تضخم الكبد أو الطحال.

سهولة ظهور الكدمات أو النزيف من الأنف واللثة.

ظهور بقع حمراء أو أرجوانية على الجلد.

أسباب الإصابة بسرطان الدم



يحدث سرطان الدم نتيجة طفرات جينية تصيب الحمض النووي للخلايا المكونة للدم داخل نخاع العظام، ما يدفعها إلى الاستمرار في الانقسام والتكاثر بشكل غير طبيعي.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم



اللذين يخضعون لعلاجات السرطان سابقا



قد يؤدي العلاج الكيميائي أو الإشعاعي المستخدم لعلاج أنواع أخرى من السرطان إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع اللوكيميا لاحقا.



المدخنون ومن يتعرضون للتدخين السلبي



يزداد خطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ طويل مع التدخين.

الأشخاص المعرضون للمواد الكيميائية الضارة

مثل البزين والفورمالديهايد المستخدمين في بعض الصناعات ومواد البناء ومنتجات التنظيف المنزلية.

المصابون ببعض الاضطرابات الوراثية

متلازمة داون.

متلازمة كلاينفلتر.

الورم الليفي العصبي.



وجود تاريخ عائلي للمرض



رغم أن معظم حالات سرطان الدم لا تكون وراثية، فإن وجود أفراد من العائلة مصابين بالمرض قد يزيد من احتمالات الإصابة ببعض أنواعه، ما يستدعي المتابعة الطبية وإجراء الفحوصات عند الحاجة.

كيف يُعالج سرطان الدم؟



يعتمد العلاج على عدة عوامل، منها نوع اللوكيميا، وعمر المريض، والحالة الصحية العامة، ومدى انتشار المرض، وتشمل الخيارات العلاجية العلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي وزراعة نخاع العظام، إضافة إلى وسائل علاجية أخرى يحددها الطبيب وفقا لكل حالة.

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