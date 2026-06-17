حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تسبب آلاما شديدة، وتتكون نتيجة تراكم المعادن والأملاح داخل الكلى وتحولها إلى رواسب صلبة.

ويؤدي النظام الغذائي دورا مهما في الوقاية من هذه المشكلة أو الحد من تكرارها، لكن هناك بعض الفواكه قد تقلل خطر تكون الحصوات، بفضل احتوائها على الماء والبوتاسيوم والسترات الطبيعية.

وفقا لموقع "health"، إليك أبرز الفواكه المفيدة والأخرى التي يجب تناولها بحذر.

العلاقة بين الحمضيات والوقاية من حصوات الكلى

الفواكه الحمضية الغنية بالماء والسترات الطبيعية من أفضل الخيارات الغذائية للأشخاص المعرضين للإصابة بحصوات الكلى، إذ قد تساعد على رفع مستويات السترات في البول، وهو ما يسهم في تقليل فرص تكون الحصوات.

ويعود ذلك إلى احتوائها على مركب السترات، الذي يرتبط بالكالسيوم الموجود في البول، ما قد يحد من اتحاده مع الأوكسالات ويقلل من تكون البلورات الصلبة التي قد تتطور بمرور الوقت إلى حصوات الكلى.



كيف تساعد الكمثرى في تقليل خطر الحصوات؟

الكمثرى من الفواكه المناسبة للأشخاص المعرضين للإصابة بحصوات الكلى، إذ قد تتميز بانخفاض محتواها من الأوكسالات، إضافة إلى دورها في تعزيز ترطيب الجسم.

البطيخ وترطيب الجسم

كما أن البطيخ، بفضل محتواه المرتفع من الماء، قد يسهم في تخفيف تركيز البول، ما يجعل تجمع المعادن وتكون الحصوات أكثر صعوبة.

دور العنب في دعم صحة الكلى والحد من الحصوات

من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والبوليفينولات التي قد تساعد على تقليل حموضة البول ودعم عمليات تنقية الجسم، ما قد يقلل من احتمالية تكون الحصى، كما يحتوي على مركب الريسفيراترول المعروف بفوائده الصحية ودوره في دعم وظائف الكلى.

العلاقة بين التفاح والوقاية من حصوات الكلى

من الفواكه المناسبة للأشخاص المصابين بحصوات الكلى أو المعرضين للإصابة بها، إذ قد يتميز بمحتواه المنخفض من الأوكسالات، إضافة إلى غناه بالألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة، كما يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تسهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز التوازن المعدني داخل الجسم.

كيف تساعد الفواكه على الوقاية من حصوات الكلى؟

يسهم تناول الفواكه في دعم صحة الكلى والحد من خطر تكوّن الحصوات، بفضل احتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، بعض أنواع الفاكهة تسهم في زيادة استهلاك السوائل وترطيب الجسم، ما قد يساعد على تخفيف تركيز البول وتقليل فرص ترسب المعادن المكوّنة للحصوات.

كما تحتوي بعض الفواكه على مركبات طبيعية مثل السترات والبوتاسيوم، اللذين يؤديان دورا مهما في الوقاية من حصوات الكلى.

وتساعد السترات على الحد من ارتباط الكالسيوم بالأوكسالات داخل البول، وهي العملية التي تعد من أبرز العوامل المسببة لتكون الحصوات.

فوائد الفواكه لصحة الكلى

تعزيز ترطيب الجسم بفضل محتواها المرتفع من الماء.

المساعدة في تخفيف تركيز المعادن داخل البول.

توفير السترات التي قد تمنع تكوّن البلورات والحصوات.

إمداد الجسم بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة الداعمة لصحة الكلى.

تحسين تدفق البول، خاصة مع الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والشمام.

الفواكه الممنوعة لمرضى الكلى

رغم أن معظم الفواكه مفيدة، فإن بعض الأنواع تحتوي على نسب مرتفعة من الأوكسالات، ما قد يزيد من خطر تكون بعض أنواع الحصوات لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

وتشمل الفواكه التي يوصي مرضى الكلى بتجنب تناولها، وتشمل:

فاكهة النجمة.

التين.

كميات كبيرة من التوت.

عصائر الفاكهة المعلبة والمضاف إليها السكر.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب الذهاب للطبيب المختص في حال ظهور أي من الأعراض التالية:

ألم شديد في الظهر أو أحد الجانبين.

وجود دم في البول.

الغثيان أو القيء المستمر.

الشعور بألم أثناء التبول.

الحمى أو القشعريرة.

وقد تشير هذه الأعراض إلى وجود حصوات بالكلى أو مشكلات أخرى في المسالك البولية.