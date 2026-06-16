لماذا تشعر بالخمول رغم الحصول على ساعات نوم كافية؟

يشتكي الكثير من الأشخاص من الشعور بالخمول والتعب رغم حصولهم على عدد ساعات نوم كافية، وهو أمر قد يبدو محيّرًا، لكن عدد ساعات النوم وحده لا يكفي للحكم على جودته، فهناك عوامل متعددة تؤثر على الإحساس بالنشاط صباحًا، مثل جودة النوم، واضطرابات التنفس، ونمط الحياة، وحتى الحالة النفسية.

هل جودة النوم أهم من عدد الساعات

قد ينام الشخص 7 أو 8 ساعات، لكنه يستيقظ مرهقًا إذا كان نومه متقطعًا أو غير عميق، النوم الجيد يمر بمراحل متعددة يحتاجها الجسم لاستعادة الطاقة، وأي اضطراب في هذه المراحل يؤدي إلى شعور بالخمول عند الاستيقاظ، بحسب "sleepfoundation".

توقف التنفس أثناء النوم

من الأسباب الشائعة التي لا ينتبه لها الكثيرون هو اضطراب انقطاع النفس أثناء النوم، حيث يتوقف التنفس لثوانٍ متكررة خلال الليل، مما يقلل من وصول الأكسجين إلى الجسم ويؤثر على جودة النوم دون أن يشعر الشخص بذلك.

هذا الاضطراب يؤدي إلى استيقاظ متكرر غير ملحوظ، وبالتالي يستيقظ الشخص صباحًا وهو يشعر بالإرهاق الشديد رغم أنه نام لساعات طويلة.

اضطراب الساعة البيولوجية

الجسم يعمل وفق ما يُعرف بـ الساعة البيولوجية، وهي التي تنظّم النوم والاستيقاظ. عندما ينام الشخص في أوقات غير منتظمة أو يتعرض للضوء الأزرق من الشاشات ليلًا، يحدث خلل في هذه الساعة، مما يجعل النوم غير مريح حتى لو كان طويلاً.

هذا الخلل قد يؤدي إلى الاستيقاظ في وقت يشعر فيه الجسم أنه ما زال بحاجة للنوم، مما يسبب الخمول خلال النهار، بحسب "Harvard Health".

ثِقل النوم عند الاستيقاظ

أحيانًا يشعر الشخص بالكسل الشديد مباشرة بعد الاستيقاظ، وهو ما يُعرف بـ "ثِقل النوم" هذه الحالة تحدث عندما يستيقظ الدماغ من مرحلة نوم عميقة قبل أن يكون مستعدًا تمامًا للعمل.

هذا الشعور قد يستمر من دقائق إلى ساعة، ويؤثر على التركيز والطاقة في بداية اليوم.

الحالة النفسية والتوتر

الاكتئاب والقلق من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالتعب المستمر حتى مع النوم الكافي، فالحالة النفسية تؤثر مباشرة على جودة النوم، وتجعل الجسم لا يحصل على الراحة الكاملة أثناء الليل.

لذلك قد يستيقظ الشخص وهو يشعر بالإرهاق رغم أنه نام عدد ساعات كافٍ.

نقص العناصر الغذائية ونمط الحياة

نقص بعض العناصر مثل الحديد أو فيتامين D قد يؤدي إلى شعور دائم بالخمول، كما أن قلة الحركة، وتناول الكافيين في أوقات متأخرة، وسوء التغذية كلها عوامل تزيد من الشعور بالتعب رغم النوم الجيد.

لذلك لا يعتمد النشاط اليومي على النوم فقط، بل على نمط حياة متكامل.

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