ضربة الشمس من أخطر الحالات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، إذ قد تحدث عندما يفشل الجسم في تنظيم حرارته الداخلية، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تهدد الحياة.

وتظهر هذه الحالة من خلال مجموعة من العلامات والأعراض التي يجب الانتباه إليها جيدا، خاصة خلال فصل الصيف وموجات الحر الشديدة، وفقا لموقع "clevelandclinic".

علامات وأعراض ضربة الشمس

تشمل ضربة الشمس مجموعة من العلامات التي قد تتطور سريعا، ومن أبرزها:

تشوش الرؤية، الارتباك.

الدوخة أو الدوار.

الإغماء أو فقدان الوعي.

تسارع ضربات القلب والتنفس.

انخفاض ضغط الدم.

الغثيان والقيء.

كلام غير واضح أو متلعثم.

تغير لون الجلد.

جفاف الجلد أو التعرق الشديد.

الشعور بالضعف العام.

كيف يشعر المصاب بضربة الشمس؟

المصاب قد يعاني من مجموعة من الأعراض الجسدية والعصبية، مثل الغثيان والدوار والقيء، إضافة إلى ارتباك ذهني وصعوبة في التركيز.

أسباب ضربة الشمس

قد تحدث ضربة الشمس عندما يعجز الجسم عن تنظيم حرارته والتخلص من الحرارة الزائدة، سواء نتيجة التعرض لدرجات حرارة خارجية مرتفعة مثل الطقس الحار والرطب أو التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية، أو بسبب زيادة إنتاج الحرارة داخل الجسم نتيجة النشاط البدني المكثف وعمليات الأيض.

وفي الظروف الطبيعية قد يعتمد الجسم على التعرق لتبريد نفسه، إلا أنه عند ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير أو بذل مجهود بدني شديد يفقد هذا النظام كفاءته، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بضربة الشمس.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس

الأشخاص الذين يعملون في وظائف أو يمارسون أنشطة بدنية شاقة مثل البناء والزراعة والرياضة.

كبار السن.

النساء الحوامل.

المصابين بالجفاف أو الأمراض المزمنة.

الأطفال والرضع من أكثر الفئات تعرضا للخطر، نظرا لضعف قدرتهم على تحمل الحرارة أو التكيف معها.

المضاعفات المحتملة لضربة الشمس

في الحالات الشديدة قد تؤدي إلى:

غيبوبة واضطرابات في وظائف الدماغ.

تدمير العضلات (انحلال الربيدات).

صدمة نتيجة نقص تدفق الدم.

فشل في أعضاء حيوية مثل الكبد والكلى والقلب والرئتين.

طرق الوقاية من ضربة الشمس

يمكن تقليل خطر الإصابة من خلال:

الحفاظ على برودة المكان باستخدام المكيفات والمراوح.

وضع خطة للذهاب إلى أماكن باردة خلال موجات الحر.

شرب كميات كافية من الماء والأملاح المعدنية.

تجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة.

ممارسة النشاط البدني في أوقات معتدلة الحرارة.

التأقلم التدريجي مع الطقس الحار.

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