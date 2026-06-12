كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الحلق من الأمراض التي قد تتطور بصمت في مراحلها الأولى، لذلك فإن الانتباه إلى الأعراض المبكرة يساعد على الاكتشاف المبكر وزيادة فرص العلاج.

فيما يلي، أبرز 7 أعراض قد تكشف إصابتك بسرطان الحلق مبكرا، وفقا لموقع "onlymyhealth".

ما أعراض سرطان الحلق؟



بحة الصوت وتغيره



استمرار بحة الصوت أو ضعفه لأكثر من أسبوعين دون سبب واضح، مثل نزلات البرد، قد يكون علامة مبكرة على سرطان الحنجرة.

التهاب الحلق المزمن



التهاب الحلق المستمر أو زيادة الألم بمرور الوقت، دون استجابة للعلاجات المعتادة، مؤشرا يستدعي عدم تجاهله، ويُنصح في هذه الحالة بالذهاب للطبيب المختص لتحديد السبب.

صعوبة البلع



قد تظهر صعوبة في بلع الطعام أو السوائل أو حتى اللعاب، نتيجة وجود انسداد أو نمو غير طبيعي داخل الحلق.

كتلة في الرقبة



ظهور تورم أو كتلة دائمة في الغدد الليمفاوية قد يشير إلى انتشار الخلايا السرطانية، وغالبا ما يكون من العلامات المبكرة الملحوظة.

ألم في الأذن دون سبب واضح



قد يدل الألم الممتد من الحلق إلى الأذن، دون وجود التهاب، على وجود ورم في منطقة الحلق.

سعال مصحوب بالدم



وجود دم في اللعاب أو السعال، حتى بكميات بسيطة، من العلامات التي لا يجب إهمالها.

فقدان الوزن غير المبرر



فقدان الوزن المفاجئ دون تغيير في النظام الغذائي أو النشاط البدني علامة تحذيرية محتملة للعديد من أنواع السرطان، ومنها سرطان الحلق.

لماذا يعد الكشف المبكر مهمًا؟



اكتشاف سرطان الحلق في مراحله المبكرة يسهم في رفع نسب الشفاء، وتقليل شدة العلاجات المطلوبة، وتحسين جودة حياة المريض. ومع ذلك، يتجاهل الكثيرون الأعراض في بدايتها، ظنًا أنها مجرد التهابات عابرة.

متى يجب زيارة الطبيب؟



ينصح بالذهاب للطبيب المختص فورا إذا استمرت أي من الأعراض السابقة لأكثر من أسبوعين، ويساعد الفحص المبكر، الذي قد يشمل التصوير الطبي أو الخزعات، في التشخيص الدقيق واستبعاد أو تأكيد الإصابة.

أسباب سرطان الحلق



وفقا لموقع "clevelandclinic"، يحدث سرطان الحلق نتيجة طفرات جينية تصيب خلايا الحلق، ما قد يحولها إلى خلايا غير طبيعية تنمو وتتكاثر بشكل غير منضبط، وقد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم في حال عدم العلاج.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الحلق



المدخنون، حيث يعد التدخين من أهم الأسباب المؤدية للمرض.

المصابون بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

المصابون بفيروس إبشتاين-بار (Epstein-Barr).

الأشخاص الذين يتعرضون لفترات طويلة للمواد الكيميائية السامة مثل الأسبستوس والفورمالديهايد وغبار الخشب.

متبعو نظام غذائي غير صحي، خاصة مع الإكثار من اللحوم المصنعة وقلة تناول الفواكه والخضراوات.

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