8 أنواع ملابس تزيد التعرق والشعور بالحر.. ابتعد عنها في الصيف

كتبت- أسماء العمدة:

مع ارتفاع الرطوبة في الجو، يصبح اختيار الملابس المناسبة أمرًا ضروريًا للحفاظ على راحتك وتجنب الشعور بالحرارة واللزوجة، بعض الأقمشة والأنماط تزيد من الشعور بالضيق في الأجواء الرطبة، وفقًا لما ورد عبر موقع timesofindia.

البوليستر العادي والنايلون غير المخصص للأداء الرياضي

هذه الأقمشة الصناعية غير مسامية وتميل إلى حبس الحرارة والرطوبة على الجسم، ما يزيد من التعرق والشعور باللزوجة والرائحة الكريهة.

القطن الثقيل أو القطنيات السميكة

على الرغم من أن القطن جيد التهوية، إلا أن الأقمشة القطنية الثقيلة أالمحبوكة تمتص العرق بفعالية وتجف ببطء شديد، مما يجعلك تشعر بالبلل والالتصاق بالجسم.

الرايون

بالرغم من ملمسه الناعم، يمتص الرايون الرطوبة مثل الإسفنج ويجف ببطء شديد، مما يترك شعورًا بالبلل واللزوجة.

الأكريليك

شبيه بالصوف الصناعي، يحبس الحرارة بين النسيج والجلد.

الصوف التقليدي الثقيل

بالرغم من خصائصه العازلة، يصبح الصوف التقليدي ثقيلاً جدًا عند البلل ويزيد من الإحساس بالحرارة.

الساتان والحرير الثقيل

هذه الأقمشة لا تسمح بمرور الهواء جيدًا ويمكن أن تزيد من التعرق.

الجلد بما في ذلك الجلد النباتي أو الفينيل

سميك ولا يسمح بتهوية الجسم على الإطلاق.

الملابس الضيقة والملتصقة بالجسم

الجينز الضيق والقصات الضيقة

هذه الملابس تلتصق بالجلد وتمنع تدفق الهواء، مما يزيد من الشعور بالحرارة والتعرق.

الملابس متعددة الطبقات

ماذا ترتدي بدلاً من ذلك؟

لتحقيق أقصى قدر من الراحة في الأجواء الرطبة، يفضل التركيز على:

- الأقمشة الطبيعية الخفيفة والمسامية

مثل الكتان والقطن الخفيف.

- الأقمشة الماصة للرطوبة وسريعة الجفاف (Moisture-wicking):

وهي أقمشة مصممة خصيصًا لسحب العرق بعيدًا عن الجلد وتبخيره بسرعة، مثل البوليستر المخصص للملابس الرياضية وصوف الميرينو.

- القصات الواسعة والفضفاضة

للسماح بتدفق الهواء حول الجسم.

- الألوان الفاتحة

لتعكس أشعة الشمس وتقلل من امتصاص الحرارة.