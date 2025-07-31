احذر.. 5 أمراض خطيرة تخبرك بها رائحة أنفاسك

أوضح طبيب الأسنان ألين تشانج أن لأنواع معينة من الروائح في النفس معانٍ صحية مهمة، حيث يمكن أن تشير إلى اضطرابات مثل مرض السكري، أمراض الكبد والكلى، أو مشكلات في الجهاز الهضمي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الروائح التي تستدعي الانتباه:

رائحة الفواكه أو الأسيتون

تشير إلى سوء التحكم في مرض السكري بسبب ارتفاع الكيتونات في الدم، وتُشبه رائحتها حلوى الكمثرى أو مزيل طلاء الأظافر.

الرائحة المعدنية

تدل على خلل في وظائف الكلى أو التعرض للمعادن الثقيلة، حيث ينتج تراكم اليوريا رائحة أمونيا تحمل نكهة معدنية.

رائحة السمك

مرتبطة بحالة نادرة تسمى بيلة ثلاثي ميثيل أمين، تعجز فيها الجسم عن تكسير مركب ذي رائحة سمكية، كما تشير إلى مشاكل كبدية مثل تليف الكبد.

رائحة البيض الفاسد

تنشأ من غاز كبريتيد الهيدروجين الناتج في الجهاز الهضمي، وتدل على اضطرابات هضمية.

رائحة العفن

قد تكون مؤشراً على خلل في الكلى أو فشل في وظائف الكبد.

أهمية رائحة الفم في التشخيص الطبي

أشار "تشانج" إلى أن هذه الروائح ليست مجرد علامات على قلة النظافة، بل هي مؤشرات تشخيصية حقيقية تساعد على اكتشاف الأمراض مبكرا.