في موسمها.. فوائد مذهلة للكمثرى على صحتك

مع بداية موسم الصيف وظهور الكمثرى الطازجة في الأسواق، يزداد الإقبال على هذه الفاكهة اللذيذة والمنعشة.



الكمثرى ليست مجرد فاكهة حلوة المذاق، بل تُعدّ كنزًا غذائيًا مليئًا بالفوائد الصحية التي تدعم الجسم وتمنحه الحيوية.

في هذا التقرير، نستعرض فوائد رئيسية تجعل من الكمثرى خيارًا ذكيًا في نظامك الغذائي خلال هذا الموسم وفق "ويب ميد".

تحسّن الهضم

تحتوي الكمثرى على نسبة عالية من الألياف الطبيعية، خاصة في قشرتها، مما يساعد على تحفيز حركة الأمعاء بشكل طبيعي.



الوقاية من الإمساك

تناولها بانتظام يُسهم في الوقاية من الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما تساعد الألياف في تعزيز الإحساس بالشبع لفترات أطول.

تُقوي المناعة

بفضل احتوائها على فيتامين C ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، تعمل الكمثرى على دعم جهاز المناعة

تكافح الالتهابات



كما أنها تقليل الالتهابات في الجسم.

هذا يجعلها مثالية في مواسم تغيّر الطقس أو عند الحاجة لتقوية المناعة بطريقة طبيعية.