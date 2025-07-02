أفضل 5 أطعمة تخفض نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي

كتب - سيد متولي

الحفاظ على مستويات سكر الدم الصحية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة، والوقاية من داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسمنة، أو إدارتها، قد يؤدي ارتفاع سكر الدم إلى انخفاض الطاقة، وتقلبات مزاجية، ومضاعفات طويلة الأمد، قد تؤثر على العينين، والكلى، والأعصاب.

ومع أن عوامل مثل وزن الجسم، والنشاط، والتوتر، والعوامل الوراثية تلعب دورًا حاسمًا، إلا أن تغييرات نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات سكر الدم، إليك خمسة أطعمة يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لخفض سكر الدم بشكل طبيعي، بحسب تايمز أوف إنديا.

البروكلي

البروكلي، وهو من فصيلة الخضراوات الصليبية، غني بالألياف ومضادات الأكسدة، كما يحتوي على مركب يسمى السلفورافان، وهو نوع من الإيزوثيوسيانات، يعرف بخواصه الخافضة لسكر الدم، ينتج السلفورافان من خلال تفاعل إنزيمي عند تقطيع البروكلي أو مضغه، ووجدت دراسة أجريت عام 2019 أن السلفورافان في مستخلص البروكلي له تأثيرات مضادة لمرض السكري، وعند اختباره على الحيوانات والبشر، عزز حساسية الأنسولين، وخفض سكر الدم، وخفض مؤشرات الإجهاد التأكسدي، كما يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف، ما يبطئ امتصاص الكربوهيدرات ويمنع ارتفاع سكر الدم.

اليقطين

اليقطين جذاب لجسمك كما يبدو، يتميز هذا الخضر ذو اللون الزاهي بمؤشر سكري منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في سكر الدم.

اليقطين غني بالألياف ومضادات الأكسدة، واستخدم كعلاج لمرض السكري في العديد من البلدان منذ زمنٍ طويل، يحتوي هذا الخضر على عديدات السكاريد، التي قد تُعزز إفراز الأنسولين وتُحسّن استقلاب الجلوكوز.

المكسرات

المكسرات مفيدة لضبط مستويات السكر في الدم، يمكنك تناول اللوز والجوز والفستق، فهي منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالدهون الصحية والألياف والبروتين.

يرتبط تناول المكسرات بانتظام بتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، تبطئ الدهون الصحية الموجودة في المكسرات عملية الهضم، ما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، يمكن لحفنة صغيرة من المكسرات غير المملحة كوجبة خفيفة أو إضافة إلى السلطة أن تُوفر هذه الفوائد دون سعرات حرارية زائدة.

دقيق الشوفان

إذا كنت تعاني من صعوبة في تنظيم سكر الدم، فإن إضافة الشوفان إلى إحدى وجباتك فكرة رائعة، يتميز الشوفان بمؤشر جلايسيمي منخفض، كما أنه يحتوي على بيتا جلوكان، الذي يقلل من استجابة الجلوكوز والأنسولين بعد الوجبات، يحسن الشوفان حساسية الأنسولين، ويقلل أيضًا من مستويات الدهون في الدم، وينظم سكر الدم، فالوجبات الغنية بالكربوهيدرات التي تحتوي على بيتا جلوكان (نوع من الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان والشعير) تؤدي إلى انخفاض مستويات سكر الدم بعد الوجبات مقارنةً بالوجبات المماثلة التي لا تحتوي على بيتا جلوكان.

البامية

البامية مصدر غني بالمركبات الخافضة لسكر الدم، مثل السكريات المتعددة ومضادات الأكسدة الفلافونويدية، قوامها اللزج ناتج عن الصمغ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يُبطئ امتصاص السكر في الأمعاء، بذورها مفيدة أيضًا. تحتوي البامية على رامنوغالاكتورونان، وهو سكر متعدد معروف بخصائصه المضادة لمرض السكري.