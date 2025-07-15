وداعا لأمراض القلب.. 9 أطعمة تساعد على توسيع الشرايين

كتبت- شيماء مرسي

الشرايين هي أكبر الأوعية الدموية في الجسم، ولها دور أساسي في توصيل الأكسجين والمغذيات إلى كل عضو وأنسجة وخلية، لذا، فإن الحفاظ عليها أمر بالغ الأهمية.

وكشف موقع "هيلث" عن أبرز الأطعمة التي تساعد على توسيع الشرايين.

المكسرات

كالجوز واللوز مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تضمن صحة قلبك.

وقد ارتبط تناول الجوز بانتظام بتحسين صحة الشرايين بشكل ملحوظ.

الطماطم

غنية بالليكوبين الذي ثبتت فعاليته في تعزيز مستويات الكوليسترول في الجسم، لذا فإن الأشخاص الذين يتناولون الطماطم بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب المختلفة.

الخضروات الورقية

مثل السبانخ والبروكلي والملفوف ترقق جدران الشرايين وتخفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول، وكلاهما يساعد على فتح الشرايين المسدودة.

الثوم

غني بمركبات الكبريت العضوي التي تساعد على تقليل الالتهابات والكوليسترول وضغط الدم.

الحمضيات

كالبرتقال والليمون مصدر رائع لمضادات الأكسدة، كما أنها غنية بالفلافونويدات التي ثبتت فعاليتها في خفض مستوى الكوليسترول وتقليل الالتهابات.

التوت

غني بالعناصر الغذائية وخاصة مضادات الأكسدة، وهذا يجعله إضافة مثالية لنظامك الغذائي إذا كنت ترغب في تحسين صحة قلبك، كما أن تناوله يحسن ضغط الدم والسكر.

الأسماك الدهنية

مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي أثبتت فعاليتها في تقليل مخاطر جلطات الدم، وتعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.

البقوليات

مثل الحمص والعدس خيارا ممتازا لإدارة تصلب الشرايين، خاصة لمن لا يتناولون اللحوم.

فهي لا تسهم فقط في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، بل توفر أيضا الكربوهيدرات دون أن تتسبب في ارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم.

الأفوكادو

مصدر رائع لأحماض أوميجا 3 الدهنية لمن يتبعون حمية نباتية، كما أنه مصدر رائع للدهون الصحية التي تحسن مستوى الكوليسترول وتوازن العوامل المسببة لانسداد الشرايين.