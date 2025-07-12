3 أعراض شائعة تكشف عن خشونة المفاصل.. لا تغفل عنها

خشونة المفاصل (أو الفُصال العظمي) من أكثر المشاكل شيوعًا مع التقدم في العمر، لكنها قد تصيب أيضًا الشباب نتيجة الإجهاد أو الإصابات المتكررة.

تبدأ الأعراض غالبًا بشكل بسيط، لكن تجاهلها يؤدي إلى تدهور الحالة وصعوبة الحركة.

إليك أبرز 3 علامات قد تشير إلى إصابتك بخشونة المفاصل وفق "هيلث لاين".

ألم عند الحركة أو بعد فترات من الراحة

إذا كنت تشعر بألم في الركبة أو الورك أو الأصابع عند المشي، أو بعد الجلوس لفترة طويلة، فقد يكون ذلك أول مؤشر على تآكل الغضروف داخل المفصل.

تيبّس المفاصل في الصباح أو بعد الراحة

الشعور بصعوبة في تحريك المفصل عند الاستيقاظ أو بعد الجلوس لفترة يُعد من الأعراض الكلاسيكية لخشونة المفاصل غالبًا ما يتحسن هذا التيبّس بعد دقائق من الحركة.

أصوات "طقطقة" أو احتكاك داخل المفصل

سماع صوت فرقعة أو إحساس باحتكاك عند تحريك المفصل قد يكون نتيجة احتكاك العظام ببعضها بسبب تآكل الغضروف الواقي.