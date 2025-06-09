احرص عليها.. 3 مشروبات طبيعية تقلل من الصداع المستمر

كتبت- نرمين ضيف الله

الصداع المستمر من المشكلات الصحية التي تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة اليومية، وفي كثير من الأحيان، يلجأ الأشخاص إلى الأدوية لتخفيف الألم، لكن هناك بدائل طبيعية فعالة تساعد على تقليل الصداع دون آثار جانبية.

ووفق موقع هيلث لاين، فإن بعض المشروبات الطبيعية تحتوي على مكونات تساعد في التخفيف من حدة الصداع المزمن وتحسين الحالة الصحية العامة.

3 مشروبات تقلل من الصداع

شاي الزنجبيل مضاد طبيعي للالتهابات

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والتي تلعب دورًا مهمًا في الحد من الصداع، خاصة الصداع النصفي، إذ تحتوي جذور الزنجبيل على مركبات تساعد على تثبيط المواد الكيميائية التي تسبب الالتهاب والألم في الدماغ.

ويمكن لتناول كوب من شاي الزنجبيل الدافئ يُمكن أن يقلل من شدة الصداع ويُسرع من تخفيفه.

شاي النعناع: مهدئ للأعصاب

النعناع غني بمادة المنثول التي تُعتبر مسكنًا طبيعيًا ومرخيًا للعضلات، ما يساعد في تخفيف التوتر والضغط العصبي المسبب للصداع.

تناول شاي النعناع بانتظام يمكن أن يساعد في تهدئة الأعصاب وتخفيف ألم الصداع، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من الصداع الناتج عن التوتر أو الإرهاق النفسي.

عصير البنجر: تحسين تدفق الدم

يحتوي عصير البنجر على نسب عالية من النترات الطبيعية التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

ويساعد تحسين الدورة الدموية في تقليل حدة الصداع الناتج عن مشاكل الأوعية الدموية أو ارتفاع ضغط الدم، وتناول كوب من عصير البنجر الطازج يوميًا قد يساهم بشكل ملحوظ في التخفيف من الصداع المستمر.