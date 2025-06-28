5 فوائد غير متوقعة لسماع الموسيقى قبل النوم

كتبت- نرمين ضيف الله:

الاستماع إلى الموسيقى قبل النوم ليس مجرد عادة مريحة، بل يُعد أداة فعالة لتحسين النوم والصحة النفسية.

إن اختيار لحن مناسب قبل الخلود للنوم يساعد على تهدئة العقل والجسم، ويُسهم في تنظيم النوم وتخفيف التوتر، وحتى تحسين الذاكرة والمزاج اليومي.

فيما يأتي نستعرض أبرز 5 فوائد لسماع الموسيقى قبل النوم، وفق موقع "indiatimes".

تقليل الوقت اللازم للدخول في النوم

الاستماع إلى موسيقى هادئة لمدة 30–45 دقيقة قبل النوم قد يُقلل من المدة التي يستغرقها الشخص للانتقال إلى مرحلة النوم العميق، من حوالي 27–69 دقيقة إلى 6–13 دقيقة فقط.

تحسين جودة النوم وزيادة عمقه

الموسيقى ترفع من نسبة النوم العميق، وتحسن فعالية النوم بشكل عام.

هذا أبرز في كبار السن الذين استمعوا لموسيقى مهدئة لأكثر من أربعة أسابيع، حيث لاحظوا تحسنًا ملموسًا في جودة نومهم .

خفض التوتر ومستويات هرمون الكورتيزول

تُساهم الموسيقى في تهدئة الجهاز العصبي، وتقليل معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما ينشئ حالة جسمانية نفسية مؤهلة للنوم.

كما تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الكورتيزول، هرمون التوتر، مع رفع مستوياته من الدوبامين هرمون السعادة .

تظليل الأصوات المزعجة وتحسين البيئة الصوتية للنوم

عند تداخل الضوضاء المحيطة مثل أصوات المرور أو جيران صاخبين، تساعد الخلفية الموسيقية اللطيفة في حجب هذه الأصوات، مما يساهم في نوم مستمر وهادئ .

تحسين المزاج وضبط التوازن العاطفي

سواء كان اللحن حزينًا أو سعيدًا، فإن له تأثيرًا إيجابيًا على الحالة النفسية فهو يقلل التوتر ويزيد الشعور بالراحة، وهذا ينعكس إيجابيًا على جودة النوم واليقظة التالية .