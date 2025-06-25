تحذير للنساء.. عادة خطيرة أثناء الاستحمام تضر المثانة

كتبت- شيماء مرسي

كشفت إيما قريشيوفقًا طبيبة أمراض النساء الأمريكية أن النساء اللواتي يتبولن أثناء الاستحمام قد يعانين من تسرب في المثانة مع مرور الوقت.

أضرار التبول أثناء الاستحمام

العدوى

البول مليء بالبكتيريا، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، وخاصة التهابات المسالك البولية، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ويحدث التهاب المسالك البولية عندما تدخل البكتيريا عبر مجرى البول وتستوطن المسالك البولية، بما في ذلك المثانة، وتشمل بعض علامات التهاب المسالك البولية البول العكر وكريهة الرائحة وألم شديد أثناء التبول.

والمكورات العنقودية الذهبية هي عدوى بكتيرية أخرى يمكن أن تنتشر عن طريق البول وتستمر على أرضيات الحمام.

ضعف قاع الحوض

التبول أثناء الاستحمام يدمر قاع الحوض و يسبب الذهاب إلى الحمام كثيرا ليلا وضعف عضلات القاع.

مخاوف تتعلق بالنظافة

أثارت صياغة الدكتور إيما عدة مخاوف كبيرة تتعلق بالنظافة، خاصة فيما يتعلق بأسطح الاستحمام وتناثر البول وانتشار الجراثيم.

ماذا يجب عليك أن تفعل بدلا من ذلك؟

-التبول جالسا.

ممارسة تمارين قاع الحوض للحفاظ على القوة.

-استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من مشكلة التهاب المسالك البولية المزمنة.