خبيرة تكشف مفاجأة صادمة عن المحفظة الحمراء- تسبب هذا الأمر الكارثي

كتبت- أسماء مرسي:

في استضافة لها ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، كشفت خبيرة الطاقة سونيا الحبال عن تأثير الألوان على حياتنا.

وأوضحت أن بعض الألوان يمكن أن تكون داعمة ومصدرا للطاقة الإيجابية، بينما قد تكون ألوان أخرى غير ذلك، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة للون الأخضر في تحسين جوانب متعددة من الحياة.

تحول مالي بفضل اللون الأخضر

شاركت سونيا تجربتها الشخصية التي غيرت نظرتها للألوان، حيث ذكرت أنها قامت بتغيير لون محفظتها من الأحمر إلى الأخضر.

وأشارت إلى أن المحفظة الحمراء كانت مرتبطة بحالة من الإفلاس وقلة الأموال، بينما بمجرد استخدام المحفظة الخضراء، بدأت تلاحظ تحسنًا ملحوظًا في وضعها المالي واكتساب المزيد من الأموال.

الألوان في الطعام والديكور

لم يقتصر تأثير الألوان على المحفظة فحسب، بل أكدت على أهمية الديكور الأخضر الموجود على الطاولة كمصدر للطاقة الإيجابية.

وأضافت أن الطعام يجب أن يتم بناء لى الطاقة التي يمنحها، أن الألوان مثل الأخضر والبرتقالي يمكن أن تمنح الحيوية وتكون مفيدة للصحة والطاقة الشخصية.