"أوزمبيك طبيعي".. وجبة إفطار لإنقاص الوزن دون حقن

كشف طبيب تلفزيوني عن الأطعمة التي يوصي بها مرضاه الراغبين في إنقاص وزنهم، لما تتمتع به من خصائص "أوزمبيكية طبيعية"، وفق وصفه.

ويتصدر البيض القائمة، إذ يُحفز هرمون كبح الشهية نفسه الذي تُحفزه حقن إنقاص الوزن الرائجة، وفقا للدكتور أمير خان، طبيب عام في برنامج "صباح الخير بريطانيا" على قناة ITV.

وفي مقطع فيديو نشره على صفحته على إنستجرام، حيث يتابعه ما يقرب من 650 ألف متابع، قال الدكتور خان إن المكسرات مثل اللوز والفستق والجوز، وزيت الزيتون، والأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والشعير والقمح الكامل، لها نفس التأثير، وفق "ديلي ميل".

وكتب في التعليق: "هذه هي الأطعمة التي أوصي بها مرضاي المصابين بداء السكري من النوع الثاني لزيادة تناولهم لها، لكننا جميعا بحاجة إلى تناول المزيد منها".

وشرح كيفية عمل هرمون الشبع، المسمى GLP-1، قائلاً: "يُبطئ GLP-1 معدل إفراغ المعدة، مما يُبقينا نشعر بالشبع لفترة أطول، ويُسيطر على شهيتنا وكمية الطعام التي نتناولها، ويُحفز البنكرياس على إنتاج الأنسولين الذي يُخفض نسبة السكر في الدم، كما يُوقف إنتاج هرمون آخر يُسمى الجلوكاجون، والذي يُمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم".

وأوضح أن بياض البيض الغني بالبروتين والألياف الموجودة في المكسرات والشوفان تُحفز إطلاق GLP-1 في الأمعاء.

أما بالنسبة لزيت الزيتون، فقال: "تُشير الدراسات إلى أن الدهون الأحادية غير المشبعة، مثل زيت الزيتون، تُحفز إطلاق GLP-1 بشكل أفضل من الدهون المشبعة، مثل تلك الموجودة في الزبدة".

كما أوصى بتناول ثلاثة أنواع من الخضراوات لزيادة تناولها، نظراً لتأثيرها المُثبط للجوع، وشمل ذلك كرنب بروكسل والبروكلي والجزر، التي تُحفّز بكتيريا الأمعاء على تفكيك الألياف إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة.

ويمكن لهذه المواد أن تُرسل إشارات إلى خلايا خاصة في أمعائنا لإطلاق GLP-1 في مجرى الدم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُشار فيها إلى طعام أساسي على أنه ذو تأثيرات "أوزمبيك طبيعية"، في إشارة لعقار التنحيف عبر الإبرة الرائج.

في الربيع الماضي، انتشرت سلسلة من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر شابات يُشيدن بمشروب منزلي الصنع مصنوع من الشوفان لتأثيراته المذهلة في إنقاص الوزن، تمثل ما يُسمى بـ"أوت-زمبيك" في شرب مزيج من الشوفان والماء والقرفة والليمون يومياَ.

دعا الخبراء إلى تشديد قواعد وصف منتجات أوزمبيك ومونجارو وغيرها من منتجات إنقاص الوزن

وفيما يتعلق بهذا التوجه، أبدى الخبراء تشككهم، وخلصوا إلى أن مشروب الشوفان من غير المرجح أن يكون له نفس تأثير حقن إنقاص الوزن، ومع ذلك، أقر الدكتور ألوك باتيل، طبيب الأطفال في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة، بأن الشوفان "يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تُشعرك بالشبع لفترة أطول".

وقال: "نصف كوب من دقيق الشوفان يحتوي على الكثير من الألياف وبعض الماء لمساعدتهم على الشعور بالشبع، مما قد يؤدي إلى نقص في السعرات الحرارية، وهذا هو سبب ملاحظة الناس لفقدان الوزن".