5 أعراض تخبرك بفقدان السمع

فقدان السمع هو حالة شائعة تؤثر على العديد من الأشخاص، وقد تحدث بشكل تدريجي مما يجعل من الصعب ملاحظتها في البداية.

ومن المهم التعرف على الأعراض المبكرة لفقدان السمع لضمان الحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

في التقرير التالي نستعرض أعراض فقدان السمع وفق "Healthy ".

1- صعوبة في فهم المحادثات

إذا كنت تجد صعوبة في متابعة المحادثات، خاصة في الأماكن المزدحمة أو أثناء تناول الطعام في المطاعم، فقد يكون ذلك مؤشرًا على فقدان السمع.

قد تشعر أن الأشخاص يتحدثون بصوت منخفض أو غير واضح.

2- زيادة مستوى الصوت على الأجهزة الإلكترونية

إذا كنت تضطر إلى رفع مستوى الصوت على التلفزيون أو الراديو أو الهاتف بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على تراجع قدرتك على السمع. قد يلاحظ الآخرون ذلك أيضًا.

3- الشعور بأن الآخرين يتحدثون بصوت منخفض

إذا كنت تجد أن الأشخاص من حولك يتحدثون بصوت منخفض أو غير واضح، فقد يكون ذلك نتيجة لفقدان السمع.

قد تحتاج إلى أن يكرر الآخرون ما قالوه بشكل متكرر.

4. طنين أو ضوضاء في الأذن

الطنين هو شعور بوجود صوت مستمر أو متقطع في الأذن، مثل الرنين أو الهمسات.

يمكن أن يكون هذا الطنين علامة على فقدان السمع، خاصة إذا كان مصحوبًا بصعوبة في السمع.

5. الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية

إذا كنت تبدأ في تجنب الأنشطة الاجتماعية أو الشعور بالإحراج أثناء المحادثات بسبب صعوبة السمع، فقد يكون ذلك نتيجة لفقدان السمع.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالعزلة والاكتئاب.