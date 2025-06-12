6 علامات تشير إلى نقص فيتامين ب12.. وطرق علاجه

كتب – سيد متولي

فيتامين ب12 عنصر غذائي أساسي للحفاظ على صحة خلايا الجسم وخلايا الدم، كما أنه يساعد الجسم على تكوين الحمض النووي (DNA)، المادة الوراثية في جميع الخلايا.

ولأن الجسم لا ينتج فيتامين ب12 بمفرده، يجب إضافته إلى نظامك الغذائي أو تناول مكملات غذائية للحصول عليه، وعلى الرغم من دوره الحيوي في الجسم، غالبًا ما يتم تجاهل فيتامين ب12 حتى تظهر أعراض نقصه، وقد يؤدي انخفاض مستوياته إلى مشكلات صحية خطيرة إذا لم يُعالج.

ما هو دور فيتامين ب12؟

يلعب فيتامين ب12 دورًا محوريًا في العديد من وظائف الجسم الأساسية، أبرزها دعم التكوين السليم لخلايا الدم الحمراء، وضمان وظائف الأعصاب السليمة، والمساعدة في تخليق الحمض النووي (DNA)، كما يعمل كعامل مساعد حيوي في أيض الخلايا، ويساعد في تكسير الهوموسيستين، وهو حمض أميني قد يزيد ارتفاع مستوياته من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إليك ست علامات شائعة لنقص فيتامين ب12 وكيفية استعادة مستواه الأمثل، بحسب تايمز أوف إنديا.

التعب المستمر

الشعور بالتعب أو الضعف غير المعتاد، حتى بعد الراحة، علامةٌ حاسمة على نقص فيتامين ب12، وهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ولكن عند نقص الأكسجين، قد يُصاب الشخص بالإرهاق.

بشرة شاحبة

قد يؤدي نقص خلايا الدم الحمراء السليمة إلى شحوب الجلد أو اصفراره الخفيف (اليرقان)، وقد يُسبب نقص فيتامين ب12 فقر الدم الضخم الأرومات، حيث تكون خلايا الدم الحمراء كبيرة الحجم وغير طبيعية وغير وظيفية، ما يؤثر على لون البشرة.

وخز أو خدر

إذا شعرتَ بوخز أو تنميل في يديك أو قدميك، فقد يكون فحص مستويات فيتامين ب12 مفيدًا، قد يشير الشعور بالوخز إلى تلف في الأعصاب نتيجة انخفاض مستويات فيتامين ب12، يدعم هذا الفيتامين غمد الميالين، الذي يعزل الأعصاب، وبدونه، قد تتعطل الإشارات العصبية، ما يسبب عدم الراحة.

التهاب الفم واللسان

من علامات نقص فيتامين ب12 الأخرى التهاب الفم واللسان، قد يُسبب احمرارًا وتورمًا وتقرحًا، قد يُعاني البعض من حرقة أو تقرحات في الفم، غالبًا ما تظهر هذه الأعراض الفموية في مرحلة مبكرة من نقص فيتامين ب12.

تغيرات المزاج

يؤدي نقص فيتامين ب12 أيضًا إلى التهيج والاكتئاب والقلق، يؤثر هذا الفيتامين على إنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما ناقلان عصبيان ينظمان المزاج، قد يؤدي انخفاض مستوياته إلى تعطل هذه المسارات والتأثير سلبًا على الصحة النفسية.

ضباب الدماغ

يؤثر نقص فيتامين ب12 أيضًا على الوظائف الإدراكية، قد يؤدي ذلك إلى فقدان الذاكرة، وصعوبة التركيز، أو تشوش الذهن، قد تواجه أيضًا صعوبة في تذكر الأشياء أو الارتباك بسهولة، في الحالات الشديدة، قد تُحاكي أعراضًا تُشبه أعراض الخرف، خاصةً لدى كبار السن، لأن فيتامين ب12 يدعم صحة الدماغ والوظائف الإدراكية.

كيفية علاج نقص فيتامين ب12 في شهر واحد

أولاً، استشر طبيبا وحدد موعدا لفحص الدم للتأكد من نقص فيتامين ب12.

تناول أطعمة غنية بفيتامين ب12، مثل سمك السلمون (4.8 ميكروجرام لكل 85 جرامًا)، وكبد البقر (70.7 ميكروجرام لكل 85 جرامًا)، والبيض (0.6 ميكروجرام لكل بيضة كبيرة)، أو الحبوب المدعمة، يمكن للنباتيين اختيار حليب نباتي مدعم أو خميرة غذائية.

تابع تحسُّن الطاقة والمزاج والأعراض العصبية.

استمر في تناول المكملات الغذائية أو الحقن حسب الوصفة الطبية.

تجنَّب التدخين، لأنه قد يُعيق الامتصاص.

حافظ على نظام غذائي غني بفيتامين ب12 أو استمر في تناول المكملات الغذائية إذا كنت معرضًا للخطر، يمكن للفحوصات الدورية اكتشاف أي نقص مبكرًا.