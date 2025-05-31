5 فوائد صحية مذهلة لتناول كوب من عصير الفراولة يوميًا

عصير الفراولة من المشروبات المنعشة والمغذية التي يمكن أن تقدم العديد من الفوائد الصحية عند تناوله بانتظام.

إليك 5 فوائد رئيسية لتضمين كوب من عصير الفراولة في نظامك الغذائي اليومي وفق "هيلث لاين".

1. تعزيز صحة القلب

يُعد عصير الفراولة غنيًا بالأنثوسيانين، وهي مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم.

تشير الدراسات إلى أن تناول عصير الفراولة قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. تنظيم مستويات السكر في الدم

على الرغم من طعمه الحلو، فإن عصير الفراولة يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.

يساعد محتواه من الألياف والأنثوسيانين في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات الجلوكوز، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري.

3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي عصير الفراولة على الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي من خلال تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

كما يساهم في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

4. تحسين صحة الجلد

يُعتبر عصير الفراولة مصدرًا جيدًا لفيتامين C، الذي يُسهم في إنتاج الكولاجين ويحسن مرونة الجلد. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العصير على حماية الجلد من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، مما يقلل من ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

5. تعزيز وظائف الدماغ

تشير الدراسات إلى أن عصير الفراولة يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة قد تساعد في تحسين الوظائف المعرفية والذاكرة.

تناوله بانتظام قد يساهم في تقليل خطر التدهور العقلي المرتبط بالتقدم في العمر.