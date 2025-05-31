3 عصائر فريش تقلل العطش في حر الصيف

في أيام الصيف الحارة، يصبح الحفاظ على الترطيب أمرًا بالغ الأهمية إلى جانب الماء، توفر العصائر الطبيعية وسيلة لذيذة ومنعشة لتعويض السوائل المفقودة.

إليك 3 عصائر فريش تساعد في تقليل العطش وتمنحك شعورًا بالانتعاش خلال فصل الصيف، وفق موقع "هيلث لاين".

1. عصير البطيخ

يُعتبر عصير البطيخ من أكثر العصائر ترطيبًا، حيث يحتوي البطيخ على حوالي 92% من وزنه ماء، مما يجعله مثاليًا للتخفيف من العطش.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البطيخ على مضادات أكسدة مثل الليكوبين، التي تدعم صحة القلب وتقلل الالتهابات. يمكنك تعزيز نكهته بإضافة عصير الليمون أو أوراق النعناع الطازجة.

2. عصير الليمون بالنعناع

يُعد عصير الليمون بالنعناع من العصائر المنعشة التي تساعد في ترطيب الجسم وتخفيف الشعور بالحرارة.

الليمون غني بفيتامين C، بينما يضيف النعناع نكهة باردة ومريحة.

لتحضيره، امزج عصير الليمون مع أوراق النعناع الطازجة وأضف الماء البارد يمكنك تحليته بالعسل أو السكر حسب الرغبة.

3. عصير الخيار بالنعناع

يُعتبر عصير الخيار بالنعناع خيارًا مثاليًا للترطيب في أيام الصيف الحارة يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في تعويض السوائل المفقودة. أضف أوراق النعناع الطازجة لإضفاء نكهة باردة ومنعشة.

يمكنك مزج الخيار مع النعناع والماء البارد للحصول على عصير صحي ومفيد.