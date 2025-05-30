أعراض سرطان الكبد.. 5 علامات خفية لا يلاحظها أحد

كتبت- شيماء مرسي

اكتشاف سرطان الكبد في مرحلة متأخرة من فرص العلاج، لكن اكتشافه مبكرا يحسن بشكل كبير من فعالية العلاج.

لكن كثيرين يتجاهلون أعراض سرطان الكبد أو يخلطون بينها وبين حالات أخرى أقل خطورة، ووفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، إليك 5 أعراض رئيسية لسرطان الكبد لا ينبغي إهمالها.

فقدان الوزن المفاجئ

يعد علامة شائعة على سرطان الكبد، ورغم ذلك غالبا ما يتم تجاهلها، وقد يشعر المرضى بفقدان الرغبة في تناول الطعام أو بالشبع بسرعة حتى بعد تناول كمية قليلة، مما يؤدي إلى تراجع كمية الطعام المتناولة بشكل ملحوظ.

ومن السهل أن تنسب هذه الأعراض إلى الإجهاد أو تغييرات في النظام الغذائي، ومع ذلك، يعد فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر علامة تحذيرية مهمة لسرطان الكبد.

ألم أو انزعاج في البطن

قد يشير الألم أو الانزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن حيث يقع الكبد، إلى وجود ورم في طور النمو.

وقد يمتد هذا الألم إلى الظهر أو الكتف، وغالبا ما يفسره الأطباء على إنه عسر هضم أو إجهاد عضلي.

تغيرات في الشهية

قد يشير فقدان الشهية إلى خلل في وظائف الكبد، خاصة إذا كان مصحوبا بالانتفاخ.

كما أن الشبع المبكر يشير إلى سرطان الكبد، وقد يميل الشخص إلى الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة.

اليرقان

اصفرار الجلد أو العينين، المعروف طبيا باسم اليرقان، يعد علامة واضحة على وجود خلل في وظائف الكبد، ويحدث هذا لأن الورم قد يسد القنوات الصفراوية أو يضعف قدرة الكبد على العمل بشكل صحيح، ونتيجة لذلك، يتراكم البيليروبين في الجسم، مما يسبب هذه الأعراض المرئية.

وقد يصاحب اليرقان أيضا حكة في الجلد أو بول داكن.

تورم أو تراكم السوائل في البطن

يمكن أن يحدث انتفاخ البطن، المعروف بالاستسقاء عند اختلال وظائف الكبد، ويؤدي هذا إلى تراكم السوائل في البطن.

وقد يشعر المريض بانتفاخ أو امتلاء في البطن، وغالبا ما يساء تشخيص هذه الأعراض على أنها مجرد مشكلة هضمية.

وبالرغم من أن هذا العرض شائع في المراحل المتقدمة من سرطان الكبد، إلا أنه قد يظهر أحيانا في مرحلة مبكرة، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من أمراض كبدية مثل تليف الكبد.