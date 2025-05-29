"روفلوميلاست".. رغوة زوريف الموضعية قد تعالج الصدفية

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام رغوة زوريف (روفلوميلاست) الموضعية بتركيز 0.3% لعلاج الصدفية اللويحية في فروة الرأس والجسم لدى البالغين والأطفال من عمر 12 عاماً فأكثر.

وتمت الموافقة على استخدام رغوة روفلوميلاست الموضعية بتركيز 0.3% مرة واحدة يومياً للمرضى من عمر 12 عاماً فأكثر. وزوريف Zoryve علاج موضعي خالٍ من الستيرويدات.

واستندت الموافقة إلى نتائج تجربتين شملتا 736 مريضاً بالغاً ومراهقاً، يعانون من صدفية لويحية خفيفة إلى شديدة في فروة الرأس والجسم. ووفق "هيلث داي"، تم استخدام رغوة زوريف بتركيز 0.3% مرة واحدة يومياً لمدة 8 أسابيع في التجارب. وتم قياس فاعلية العلاج باستخدام مقياس التقييم العالمي للباحثين (IGA).

تقييم الفاعلية لفروة الرأس وأظهرت التجربة الأحدث أن 66.4% ممن عولجوا برغوة زوريف حققوا نجاحاً في علاج فروة الرأس، في الأسبوع الـ 8، مقابل نسبة نجاح بلغت 27.8% لمن عولجوا برغوة أخرى. بينما حقق 45.5% ممن عولجوا برغوة زوريف نجاحاً في علاج الجسم، مقابل 20.1% نسبة نجاح الرغوة الأخرى.

وفي التجارب السريرية، لم تقتصر فاعلية رغوة زوريف على إزالة لويحات الصدفية من الجسم وفروة الرأس فحسب، بل وفرت أيضاً راحة سريعة من الحكة. ويمكن استخدام زوريف بأمان لأي مدة، وتتوفر بتركيبتين عمليتين: كريم أو رغوة.

وبحسب الدكتورة جينيفر سونج، مديرة الأبحاث السريرية في مركز ساوث كاليفورنيا للأمراض الجلدية في سانتا آنا، وأحد الباحثين في التجارب السريرية "تتيح رغوة زوريف للمرضى علاج كامل الجسم بوصفة طبية واحدة، ما يُحدث نقلة نوعية في علاج صدفية فروة الرأس والجسم".