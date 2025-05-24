احذر.. الاستيقاظ قبل رنين المنبه قد يكون علامة على خلل هرموني خطير

في تحذير طبي قد يهم الملايين، كشف خبير في اضطرابات الغدد الصماء أن الاستيقاظ المتكرر قبل رنين المنبه قد لا يكون مجرد عادة أو قلق عابر، بل علامة مبكرة على إصابة محتملة بفرط نشاط الغدة الدرقية، وهي حالة هرمونية تؤثر على القلب والجهاز العصبي وتُهدد الحياة إن لم تعالج.

وأوضح الدكتور جوراف أجاروال، أخصائي الاضطرابات الهرمونية، أن فرط نشاط الغدة الدرقية يصيب نحو 1 من كل 100 شخص، ويؤدي إلى إفراز مفرط لهرمونات تنشط الجهاز العصبي، مما يدفع الشخص للاستيقاظ في ساعات الصباح الأولى دون سبب واضح.

أعراض لا يجب تجاهلها

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن تجاهل هذه الحالة قد يؤدي إلى أعراض متعددة تشمل:

تساقط الشعر

جفاف العين

تورم الرقبة

فقدان الوزن المفاجئ

القلق والتوتر

خفقان القلب

وتتطور الحالة لدى البعض إلى مضاعفات خطيرة، مثل هشاشة العظام، واضطراب نبض القلب، وقصور القلب.

النساء الأكثر عرضة

تُعد النساء، خصوصاً في الفئة العمرية بين 20 و40 عاماً، الأكثر عرضة للإصابة، وتزداد الخطورة خلال فترة الحمل، حيث قد تؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة إن لم تُعالج بشكل عاجل.

وأكدت ليزا أرتيس، نائبة رئيس جمعية النوم الخيرية، أن فرط نشاط الغدة قد يُربك نظام التوتر في الجسم، ما يؤدي إلى القلق المفرط والاستيقاظ المبكر.

مرض جريفز

يرتبط فرط نشاط الغدة غالباً بمرض "جريفز"، وهو اضطراب مناعي يُحفز الغدة على إفراز الهرمونات بشكل مفرط. ويُصاحب المرض أحياناً مشاكل في العين، كجحوظ العين وازدواج الرؤية.

ديزي ريدلي تكشف إصابتها

من جهتها، كشفت الممثلة العالمية ديزي ريدلي، بطلة أفلام "حرب النجوم"، عن إصابتها بمرض جريفز بعد معاناتها من أعراض شديدة، منها تسارع نبضات القلب والهبات الساخنة والارتعاش، عقب تصوير فيلمها الأخير.

وأشارت إلى أنها لجأت لتغييرات في نمط حياتها شملت نظاماً غذائياً صحياً وتمارين منتظمة للمساعدة في السيطرة على المرض.