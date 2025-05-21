احذر.. 5 أضرار للإضاءة المرتفعة على صحة العين

الإضاءة المرتفعة، خاصةً الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية والمصابيح الساطعة، من العوامل البيئية التي قد تؤثر سلبًا على صحة العين.

التعرض المفرط لهذه الأنواع من الإضاءة قد يؤدي إلى مجموعة من المشاكل البصرية والوظيفية.

أبرز المشكلات وفق موقع " nih".

1. الإجهاد البصري (Digital Eye Strain)

التعرض المطول لشاشات الأجهزة الإلكترونية تحت إضاءة ساطعة يمكن أن يسبب إجهادًا بصريًا، مما يؤدي إلى أعراض مثل:

جفاف العين.

تشوش الرؤية.

صداع.

صعوبة في التركيز.

يُعزى ذلك إلى قلة معدل الوميض أثناء استخدام الأجهزة، مما يقلل من توزيع الدموع على سطح العين.

2. الإضاءة الزرقاء وتأثيراتها على الشبكية

المصابيح التي تصدر ضوءًا أزرق (مثل مصابيح LED) قد تُحدث ضررًا شبكيًا على المدى الطويل. تشير الدراسات إلى أن التعرض المستمر للضوء الأزرق يمكن أن يؤدي إلى:

إجهاد الأنسجة الشبكية.

تلف الخلايا العصبية.

زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

تُظهر الأبحاث على الفئران أن التعرض للضوء الأزرق يؤدي إلى زيادة إنتاج الجذور الحرة في الشبكية، مما يسبب تلفًا خلويًا.

3. تأثير الإضاءة الساطعة على النوم

التعرض للإضاءة الساطعة، خاصةً في المساء، يمكن أن يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم النوم. هذا التأثير قد يؤدي إلى:

صعوبة في النوم.

تأخر في مواعيد النوم.

تدهور جودة النوم.

يُعتقد أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات هو الأكثر تأثيرًا في هذا السياق.

4. زيادة خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر

تشير بعض الدراسات إلى أن التعرض المستمر للإضاءة الساطعة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل:

المياه البيضاء (الكتاراكت).

التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

يُعتقد أن الضوء الأزرق قد يُساهم في هذه الأمراض من خلال تأثيره على الأنسجة الشبكية.

5. تأثير الإضاءة الساطعة على الأطفال

الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات الإضاءة الساطعة نظرًا لعدم اكتمال نمو أعينهم. التعرض المفرط للإضاءة الساطعة قد يؤدي إلى: