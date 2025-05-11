متى يكون الطفح الجلدي على الوجه خطيرا؟ اذهب للطبيب فورا

ظهور طفح جلدي على الوجه ليس مجرد مشكلة جلدية عابرة، بل قد يشير إلى أمراض داخلية كامنة تستدعي التدخل الفوري من الطبيب.

ويشرح الأطباء طرق التفريق بين العلامات المرضية المقلقة وتلك التي لا تستدعي القلق، مؤكدين على ضرورة تجنب محاولة تحديد المرض بنفسك، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد يكون الطفح بسبب الإصابة بالذئبة الحمامية الجهازية وهو مرض مناعي ذاتي يتجلى في شكل فراشة مميز على الوجه.

وفي كثير من الأحيان تكون الإصابة بالوردية التي تشبه في مظهرها الذئبة، لذلك يطلب الطبيب إجراء اختبارات محددة لتشخيص المرض بدقة واستبعاد الأمراض الجهازية.

ومن بين الأسباب الشائعة للطفح الجلدي، التهاب الجلد الدهني والصدفية، وخاصة إذا كانت هناك بقع متقشرة على الوجه وتغيرات في صفائح الأظافر.

ويجب في حالة الإصابة بالصدفية ألا ننسى خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي.

ويمكن أحيانا أن يحدث التهاب الجلد بسبب عدوى بكتيرية العنقوديات أو العقديات وخاصة عند الأطفال الذين لامسوا الأسطح الملوثة.

وقد يكون هذه الطفح الجلدي مصحوبا ببثور أو قشور رطبة.

وهناك علامة تحذيرية أخرى- ظهور بقعة على الوجه لا تختفي لفترة طويلة وتتغير مع مرور الوقت.

وأحيانا قد تكون سرطان الخلايا القاعدية- أحد أشكال سرطان الجلد، الذي غالبا ما يخلط بينه وبين التقرن الدهني أو حالات جلدية أخرى غير ضارة، لذلك، إذا بدأت البقعة في التقشر أو تغير لونها أو التقرح، من الضروري استشارة طبيب الأمراض الجلدية وإجراء فحص الجلد بالمنظار والفحص النسيجي.

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن لا ننسى الأوردة العنكبوتية التي تظهر في أغلب الأحيان عند الأشخاص ذوي البشرة الحساسة بعد التعرض فترة طويلة لأشعة الشمس. لأنه على الرغم من أنها تربط أحيانا بأمراض الكبد، إلا أنها غالبا ما تشير إلى تضرر الجلد بسبب التعرض للضوء.

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