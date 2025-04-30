أصوات غريبة من بطنك.. أعراض صامتة تكشف سرطان المعدة

كتبت- نرمين ضيف الله

سرطان المعدة من الأمراض الصامتة التي قد لا تظهر أعراضها بوضوح في المراحل المبكرة، ما يجعل اكتشافه متأخرًا في كثير من الحالات.

وهناك بعض العلامات التي قد تكون إنذارًا مبكرًا للإصابة بهذا المرض الخطير، وفقا لموقع "مايو كلينك" الطبي.

أصوات غريبة من البطن

قد يلاحظ البعض صدور أصوات غير معتادة من المعدة، نتيجة اضطرابات الهضم أو انسداد جزئي في الجهاز الهضمي.

فقدان الشهية المفاجئ

إذا بدأت تشعر بالشبع بسرعة أو فقدت رغبتك في تناول الطعام دون سبب واضح، فقد يكون ذلك مؤشرًا خطيرًا.

فقدان الوزن غير المبرر

من أكثر الأعراض المقلقة، خاصة إذا لم تكن تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن.

ألم في الجزء العلوي من البطن

يكون الألم متكررًا أو خفيفًا في البداية، لكنه يصبح أكثر حدة مع تقدم المرض.

الغثيان والقيء المتكرر

خاصة إذا كان مصحوبًا بدم أو مواد داكنة اللون.

حرقة المعدة المستمرة

قد يعتقد البعض أن الأمر مجرد حموضة عادية، لكنها قد تكون علامة على مشكلة أكثر خطورة.

سماع أصوات غريبة باستمرار من البطن

انتفاخ المعدة بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، مما قد يكون ناتجًا عن انسداد في الجهاز الهضمي.

وجود دم في البراز

تغير لون البراز إلى الأسود الداكن، يشير إلى نزيف داخلي.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض بشكل متكرر أو متزايد، فمن الضروري استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، إذ يعتمد التشخيص المبكر على الفحوصات الطبية مثل التنظير الداخلي وأخذ عينات لتحليلها.