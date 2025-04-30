طعام يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب

كتبت: رودينا ضوه

البيض من أكثر الأطعمة المغذية التي يفضل الكثيرون تناولها، ويحافظ على طاقة الجسم طوال اليوم، لأنه يحتوي على البروتينات والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله أو تحضيره بطريقة غير صحيحة قد تؤدي إلى بعض المشكلات.

وفقًا لموقع webmd إليك فوائد واضرار تناول البيض

فوائد تناول البيض



هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تحب البيض، بما في ذلك الفوائد التي يقدمها لصحتك.

- يمكن أن يحسن صحة العين

فهو غني باللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان للأكسدة أظهرت الدراسات أنهما يساعدان في الوقاية من فقدان البصر المرتبط بالعمر.

- قد يحسن صحة الحمل

يعتبر البيض مصدرًا جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض الفوليك، وكلاهما يمكن أن يساعد في تعزيز نمو الجنين، وقد ثبت أيضًا أن أحماض أوميجا 3 لها تأثير إيجابي على الحمل فقد تساعد في منع الولادة المبكرة، وتقليل خطر الإصابة بتسمم الحمل، وزيادة وزن طفلك عند الولادة.

- قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول البيض يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، ولكن أظهرت دراسات أخرى أن البيض يزيد من مخاطر صحية أخرى.

الأضرار

رغم فوائدة لكن يوجد مخاطر في بياض البيض، منها أن معظم حالات حساسية البيض ناتجة عن الألبومين، وهو بروتين موجود تحديدًا في بياض البيض، إذا كنت تعاني من حساسية تجاه البيض، فقد تعاني من:

حكة ودموع في العين

الطفح الجلدي

احمرار وتورم في بشرتك

آلام وتشنجات المعدة

الإسهال أو الإمساك



مخاطر البكتيريا

السالمونيلا شائعة في البيض، وقد تؤدي إلى التسمم الغذائي، يشكل بياض البيض خطرًا مماثلًا لصفاره، إذا تناولت البيض، فتأكد من طهيه جيدًا أولًا، لأنه إذا تناولت بيضة نيئة فهذا يزيد من خطر الإصابة بالسالمونيلا.