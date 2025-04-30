عاصفة ترابية ورياح خماسين - ماذا يحدث لجسمك عند الخروج في الطقس الحالي؟.. ونصائح لحماية نفسك

كتب – سيد متولي

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا للمواطنين، بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، متوقعة أن تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني متعمق يصاحبه نشاط للرياح.

وأشارت الأرصاد، إلى أن المنخفض يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري وخليج السويس وسيناء وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون رعدية أحيانا.

وطالبت الهيئة المواطنين بالقيادة بهدوء وحذر على الطرق أثناء الأتربة والرمال المثارة، كما نصحت بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار، ناصحة بارتداء الكمامات أثناء الخروج.

ورغم نصائح وزارة الصحة والسكان، بتجنب الخروج من المنزل في هذا الطقس، إلا أن البعض يضطر إلى ذلك، لكن هل تعرف المخاطر التي قد تواجهها، وكيف تحمي نفسك؟، هذا ما يكشفه عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، الدكتور مجدي بدران.

وحذر "بدران"، من العواصف الترابية ورياح الخماسين، مؤكدا أنها تؤثر على الصحة العامة، خاصة لدى الفئات الحساسة مثل مرضى الحساسية، والربو، وكبار السن، والأطفال.

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، كشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن مخاطر الخروج من المنزل في الطقس الحالي، والتي تتمثل في:

أولًا: الجهاز التنفسي

أعراض حساسية الجهاز التنفسي العلوي (الأنف والجيوب الأنفية):

عطس متكرر.

انسداد أو سيلان الأنف بمادة مائية.

حكة في الأنف أو الحلق.

صداع ناتج عن احتقان الجيوب الأنفية.

فقدان مؤقت لحاسة الشم.

أعراض حساسية الجهاز التنفسي السفلي (الشعب الهوائية والرئتين):

كحة جافة أو مصحوبة ببلغم.

ضيق في التنفس.

صوت "صفير" عند التنفس.

نوبات ربو شديدة قد تستدعي التدخل الطبي.

ثانيًا: العين (حساسية العين)

احمرار العينين.

حكة شديدة.

دموع غزيرة.

الشعور بوجود جسم غريب أو رمل داخل العين.

حساسية مفرطة للضوء.

ثالثًا: الجلد (حساسية الجلد)

جفاف وتشقق الجلد.

حكة جلدية مزعجة.

احمرار والتهاب الجلد، خاصة في الوجه واليدين.

ظهور طفح جلدي أو بقع متقشرة.

تفاقم حالات الإكزيما أو الصدفية.

رابعًا: الجهاز العصبي (أعراض غير مباشرة للحساسية)

صداع مستمر.

قلة التركيز.

اضطراب المزاج.

الإرهاق العام والتعب دون مجهود.

خامسًا: الجهاز الهضمي (في حالات نادرة عند استنشاق مسببات الحساسية الشديدة):

غثيان أو قيء.

ألم بالبطن.

فقدان الشهية.

نصائح "مجدي بدران" لحماية نفسك من رياح الخماسين:

الابتعاد عن الهواء الملوث قدر الإمكان:

ينصح بعدم الخروج أثناء هبوب الرياح إلا للضرورة القصوى، خصوصًا مرضى الربو وحساسية الأنف والصدر.

تجنب الزحام:

الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

ارتداء الكمامة:

الكمامة تقلل من استنشاق الأتربة والملوثات المحمولة بالهواء، وتوفر حماية للجهاز التنفسي.

غلق النوافذ جيدًا

إذا كنت داخل المنزل، عليك غلق النوافذ جيدًا لمنع دخول الأتربة، خاصة في فترات النهار.

شرب الماء بكثرة:

شرب الماء مهم لترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة بسبب الجفاف الذي تسببه الرياح.

الاستحمام وتغيير الملابس بعد العودة للمنزل:

للتخلص من الأتربة والملوثات العالقة بالجسم والملابس، ولمنع إثارة الحساسية.

استخدام المرطبات:

ترطيب الجلد والأنف والفم يساعد في تقليل التهيجات.

الامتناع عن التدخين تمامًا:

لأن دخان السجائر يزيد من تهيج الجهاز التنفسي ويضاعف أثر الرياح الملوثة.

الاهتمام بالتغذية المناعية:

تناول أطعمة غنية بـ:

- فيتامين سى (مثل الجوافة والبرتقال).

- مضادات الأكسدة (مثل الجزر والسبانخ).

- الزنك (مثل الحبوب الكاملة والمكسرات).

- الألياف (مثل الخضروات الورقية والبقوليات) لدعم جهاز المناعة والوقاية من الالتهابات.

الاحتفاظ بأدوية الطوارئ:

يجب على مرضى الربو والحساسية استخدام البخاخ الوقائي أو مضادات الحساسية قبل الخروج، وتوفيرها دائمًا معهم.

متابعة النشرة الجوية:

لتحديد أوقات الرياح القوية وتجنب التعرض لها.

الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأبنية القديمة تحسبًا لسقوطها.

متى تذهب للمستشفى؟

في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية، توجه إلى أقرب مستشفى سريعًا أو استشر الطبيب المختص.

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