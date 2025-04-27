قد يسبب فشل الكبد.. خبراء يحذرون من طفيلي قاتل

حذر فريق من الخبراء من تهديد متزايد ينجم عن طفيلي قاتل يعرف باسم "دودة الشريط الثعلبية" (Echinococcus multilocularis)، الذي يمكن أن يؤدي إلى فشل كبد مميت في حال إصابة البشر به.

وتعيش هذه الدودة في الحيوانات البرية مثل الثعالب، لكن يمكن أن تنتقل العدوى إلى البشر من خلال تماسهم ببيوض الطفيلي الموجودة في براز الحيوانات المصابة. وعندما يدخل الطفيلي جسم الإنسان، فإنه يتكاثر في الكبد ويؤدي إلى مرض نادر يعرف بداء الكيسات السنخية (AE)، الذي قد يسبب تلفا خطيرا في الكبد وينتهي في العديد من الحالات بالفشل الكبدي والوفاة.

وتظهر الدراسة التي أجرتها جامعة زيورخ السويسرية أن حالات الإصابة بهذا الطفيلي، رغم أنها نادرة، في تزايد مستمر. ففي السابق، كانت الإصابات تقتصر على مناطق معينة من العالم مثل أوروبا والصين واليابان وسيبيريا، لكنها انتشرت الآن إلى مناطق جديدة في كندا وبعض أجزاء الولايات المتحدة، خصوصا في الغرب الأوسط، ما يثير القلق بين الخبراء. وعلى الرغم من ذلك، لا تُسجل حالات الإصابة بهذا المرض في الولايات المتحدة بالشكل الكافي، ما يجعل من الصعب متابعة ورصد انتشاره في هذه المناطق.

ووفقا للبيانات المستخلصة من مستشفى جامعة زيورخ، فإن حالات الإصابة بالمرض تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 1993، تم تسجيل حالتين فقط من الأحداث الضارة المرتبطة بالمرض، بينما في عام 2022، قفز عدد الحالات إلى 14. ووجد الباحثون أنه خلال فترة الدراسة التي امتدت على مدار 50 عاما، توفي 90 مريضا من أصل 334 شخصا تم تشخيص إصابتهم بداء الكيسات السنخية. ومع ذلك، كانت معظم حالات الوفاة بسبب أمراض أخرى غير العدوى الطفيلية، في حين أن 13 حالة فقط كانت نتيجة مباشرة للطفيلي.

وأظهرت التحليلات أيضا أن المرضى الذين يعانون من مضاعفات الطفيلي كانوا أقل بقاء على قيد الحياة بعد 5 سنوات من التشخيص مقارنة بالمجموعات الأخرى، ما يبرز الحاجة الماسة لتشخيص المرض في مراحل مبكرة وتقديم العلاج المناسب بشكل سريع.

وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن العلاج باستخدام الأدوية المضادة للطفيليات، مثل "بنزيميدازول"، يمكن أن يساعد في منع تفاقم المرض، بينما يمكن للجراحة أن تحسن من فرص البقاء على قيد الحياة إذا تم إزالة الأنسجة المتضررة بسبب الطفيلي.

ويعد هذا المرض مصدر قلق كبير بالنسبة للصحة العامة في الولايات المتحدة، حيث تعتبر الحيوانات البرية مثل الثعالب والذئاب، وكذلك الحيوانات الأليفة التي قد تتغذى على القوارض البرية المصابة، هي الوسيط الرئيس لنقل الطفيلي. وقد صنفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها العدوى كتهديد خطير للصحة العامة، خصوصا في المناطق التي يوجد بها تواجد كثيف لهذه الحيوانات البرية.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالاحتياطات اللازمة للحد من خطر الإصابة، مثل غسل الأطعمة البرية بشكل جيد وتجنب الاتصال المباشر بالحيوانات البرية أو برازها، والحرص على النظافة الشخصية الجيدة، خاصة بعد التعامل مع الحيوانات المصابة.