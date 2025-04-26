لن تتوقع.. 3 فوائد لتناول حبة موز يوميًا

الموز فاكهة محببة لدى الكثيرون من الأشخاص، وله العديد من الفوائد الصحية.

في التقرير التالي نستعرض الفوائد وفق لما جاء في موقع "هيلث لاين".

تعزيز صحة القلب

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم يساعد على تنظيم ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين الهضم

يحتوي الموز على ألياف غذائية (خصوصًا البكتين)، التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

زيادة الطاقة وتحسين المزاج

الموز مصدر جيد للكربوهيدرات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يمنح الجسم طاقة سريعة.

كما يحتوي على التربتوفان، الذي يساعد في إنتاج السيروتونين، وهو هرمون يُحسن المزاج.