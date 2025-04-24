"وداعا للدايت".. أطعمة مثالية لخسارة الوزن



يمكن لبعض الأطعمة أن تسرع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتعطينا شعورا بالشبع لفترة طويلة، ما يجعلها مناسبة للذين يرغبون بخسارة الوزن، وبحسب ما ذكره mail.ru.



1. البيض

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين الذي يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة. عندما تبدأ صباحك بتناول البيض المسلوق أو المخفوق أو العجة، فإن احتمالية الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم تكون أقل بكثير، بالإضافة إلى ذلك، فإن البيض يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الأحماض الأمينية الأساسية.

2. الخضروات الورقية الخضراء

السلطات والسبانخ والجرجير وغيرها من الخضروات تعتبر من الأغذية المهمة لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن بطريقة صحية كونها تحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية، فضلا عن أن هذه الأطعمة غنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، من خلال إضافة الخضروات إلى وجباتك، يمكنك زيادة حجم الحصص الغذائية دون التعرض لخطر زيادة الوزن.

3. سمك السلمون

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرا ممتازا للبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ولا يساعد السلمون على إشباع الجوع لفترة طويلة فحسب، بل يحافظ أيضا على صحة القلب والأوعية الدموية، وهو أمر مهم بشكل خاص عند فقدان الوزن.



4. اللحوم الخالية من الدهون

تعتبر صدور الدجاج أو الديك الرومي أو لحم البقر الخالي من الدهون هي الأطعمة التي تزود الجسم بالبروتين عالي الجودة اللازم لبناء كتلة العضلات، ويساعد البروتين أيضا على تسريع عملية التمثيل الغذائي، وخاصة عندما يقترن بالنشاط البدني.

5. البقوليات

الفاصوليا والعدس والحمص - هذه المنتجات تعتبر من أهم الأغذية التي يمكن تناولها عند اتباع حمية غذائية لخسارة الوزن، فهي غنية بالألياف والبروتين النباتي، مما يجعلها مشبعة وصحية، كما تساعد البقوليات على استقرار مستويات السكر في الدم، وهو أمر مهم للتحكم في الشهية.

6. المكسرات

تعتبر حفنة صغيرة من اللوز أو الجوز أو البندق وجبة خفيفة رائعة بين الوجبات، كما أن المكسرات غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، وتعطينا شعورا بالشبع بسرعة وتقلل الرغبة في تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.