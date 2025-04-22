هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟.. 5 أطعمة احرص على تناولها

كتب – سيد متولي

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم مشكلات صحية خطيرة تهدد القلب والحياة، لذا من المهم التعرف على طرق الوقاية لتجنب أي مضاعفات، ومن أبرزها اختيار الأطعمة الصحية التي تعمل خفض الضغط المرتفع.

وبحسب موقع هيلث، فإن بعض الأطعمة التي نتناولها يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، والحماية من مشكلاته الخطيرة، وتتمثل في:

الفواكه

يمكن لتناول الفواكه أن يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، نظرا لأنها غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف.

الحبوب الكاملة

تناول الحبوب الكاملة بانتظام يرتبط بصحة القلب وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فمن الممكن الاستعانة بالمعكرونة والأرز.

المكسرات والبذور

توفر المكسرات والبذور دهونا صحية غير مشبعة، وبروتينات، وفيتامينات، ومعادن، ويرتبط تناولها بانتظام بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار ، وخفض ضغط لدم المرتفع وحماية القلب.

الخضروات

تناول 4-5 حصص من الخضروات يعمل على تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

منتجات الألبان قليلة الدسم

منتجات الألبان قليلة الدسم وغير المنكهة، مثل الحليب والزبادي، تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، خاصة عند دمجها مع الفاكهة والخضروات.

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