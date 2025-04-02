3 عادات يومية عليك التوقف عنها لمنع فشل الكبد

يُعد الكبد، ذلك العضو الحيوي الذي يقع في الجزء العلوي الأيمن من البطن، بمثابة المصنع الكيميائي للجسم، حيث يقوم بمجموعة واسعة من الوظائف الأساسية التي تضمن استمرار الحياة والحفاظ على الصحة العامة.

الإفراط في تناول الأدوية والمسكنات

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، medicalxpress، الكبد هو المسؤول عن تصفية السموم من الجسم، بما في ذلك الأدوية.

الإفراط في تناول الأدوية، خاصةً المسكنات التي تحتوي على مادة الباراسيتامول، يمكن أن يضر بخلايا الكبد ويؤدي إلى التهابه وتلفه.

يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، والالتزام بالجرعات الموصوفة.

تناول الأطعمة المصنعة والدهنية

الأطعمة المصنعة والدهنية تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكريات والملح، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

هذا المرض يمكن أن يتطور إلى التهاب الكبد وتليف الكبد وفشل الكبد.

يجب استبدال هذه الأطعمة بأطعمة صحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

عدم ممارسة الرياضة

تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على حرق الدهون وتحسين صحة الكبد.

الخمول وعدم ممارسة الرياضة يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

نصائح طبية مهمة للحفاظ على صحة الكبد

1- الحفاظ على وزن صحي

السمنة تزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

2- ممارسة الرياضة بانتظام

الرياضة تساعد على حرق الدهون وتحسين صحة الكبد.

3- شرب الكثير من الماء

الماء يساعد على تنظيف الكبد من السموم.

4- تجنب التدخين

التدخين يؤثر بالسلب على الكبد وعلى الصحة العامة.

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