لماذا يشعر البعض بالجوع فور استيقاظهم في الصباح؟

قد يواجه بعض الأشخاص شعوراً بالجوع عند الاستيقاظ، سواء في الصباح أو أثناء الليل، لأسباب متعددة تتعلق بالعادات اليومية أو حالات صحية معينة.

ومن بين الأسباب التي قد تساهم في هذا الشعور ما يلي وفق لما جاء في موقع"مديكال نيوز توداي".

عدم تناول الطعام الكافي:

إذا لم يتناول الشخص ما يكفي من الطعام خلال اليوم، قد يشعر بالجوع عند الاستيقاظ.

وفقًا لدراسة، يُنصح النساء بين 19 و39 عامًا بتناول بين 1800 و2400 سعرة حرارية يوميًا، في حين يجب على الرجال في نفس الفئة العمرية استهلاك بين 2400 و3000 سعرة حرارية.

التغيرات في ممارسة الرياضة:

ممارسة التمارين الرياضية بشكل أكبر أو تعديل روتين التمارين يمكن أن يؤدي إلى زيادة في حرق السعرات الحرارية، ما قد يسبب شعورًا بالجوع.

حتى التغييرات الصغيرة في النشاط البدني قد تساهم في ذلك.

قلة النوم:

النوم المتقطع أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يؤثر على الشهية، ما يزيد من احتمالية الاستيقاظ جائعًا.

متلازمة الأكل الليلي: إذا كان الشخص يستيقظ بانتظام ليشعر بالجوع على الرغم من تناول طعام كافٍ خلال النهار والحصول على نوم جيد، فقد يعاني من متلازمة الأكل الليلي، وهي اضطراب غذائي قد يتطلب التشخيص والعلاج.

علاج متلازمة الأكل الليلي:

العلاج السلوكي المعرفي.

استخدام مضادات الاكتئاب مثل سيرترالين.

تمارين الاسترخاء مثل استرخاء العضلات التدريجي.

العلاج بالضوء الساطع.

من المهم معرفة السبب الكامن وراء الشعور بالجوع عند الاستيقاظ لتحديد العلاج المناسب.