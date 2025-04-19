6 فوائد لتناول ثمرة الأناناس على صحة الجسم

ثمرة الأناناس منعشة وطعمها حلو، وبها فوائد صحية مذهلة.

إليك 6 فوائد رائعة لتناول الأناناس على صحة الجسم وفق "هيلث لاين".

1. يقوّي المناعة

الأناناس غني جدًا بفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في تقوية جهاز المناعة، ومحاربة الفيروسات والالتهابات.

2. يدعم صحة العظام

يحتوي الأناناس على المنغنيز، وهو معدن ضروري للحفاظ على قوة العظام والأنسجة، ويساعد أيضًا في امتصاص الكالسيوم.

3. يسهّل الهضم

الأناناس يحتوي على إنزيم طبيعي اسمه البروميلين، يساعد في تكسير البروتينات وتحسين عملية الهضم، وبيفيد في تقليل الانتفاخ والغازات.

4. يحافظ على صحة القلب

الأناناس غني بمضادات الأكسدة اللي بتحارب الجذور الحرة، ويساعد في تقليل الالتهابات، وخفض ضغط الدم، وبالتالي حماية القلب.

5. يعزز صحة البشرة

بفضل محتواه العالي من فيتامين C وإنزيم البروميلين، الأناناس يساعد في تجديد خلايا الجلد، تقليل البقع الداكنة، وتحفيز إنتاج الكولاجين لبشرة صحية ومشرقة.

6. مضاد طبيعي للالتهاب

البروميلين الموجود في الأناناس يعمل كمضاد للالتهابات، ويفيد في تقليل آلام المفاصل والتورم، وخصوصاً في حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.