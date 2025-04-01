منظف طبيعي للقولون.. 4 مشروبات تلطف جهازك الهضمي وتطرد السموم

إذا كنت ترغب في تحسين صحة جهازك الهضمي وتنظيف القولون بطرق طبيعية، إليك أربعة مشروبات تساعد في ذلك، وفقًا لما جاء في موقع هيلث لاين الطبي.

1- ماء الليمون الدافئ

بداية اليوم بكوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون يساعد في تحفيز الجهاز الهضمي وتنشيط الأمعاء. يحتوي الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم وتعزيز الهضم، بينما يعمل الماء الدافئ على ترطيب القولون.

2- شاي الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بقدرته على تحفيز الهضم وتخفيف الالتهابات. يساعد شاي الزنجبيل في تهدئة الأمعاء وتحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يعزز عملية الهضم ويطهر الجهاز الهضمي من السموم.

3- عصير التفاح

يحتوي عصير التفاح على الألياف والمواد الطبيعية التي تدعم صحة القولون، كما يساعد في تحفيز حركة الأمعاء وتنظيف القولون من الفضلات المتراكمة. بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز الهضمي.

4- شاي النعناع

يُعد شاي النعناع مشروبًا مهدئًا للجهاز الهضمي، حيث يساعد في تقليل الانتفاخ وتخفيف التقلصات المعوية. كما يساهم في تحسين عملية الهضم ويساعد في طرد السموم من الجسم عن طريق تعزيز إفراز الصفراء وتحفيز حركة الأمعاء.

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