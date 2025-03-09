هل تؤثر المنشطات على خصوبة الرجال؟

يلجأ بعض الرجال إلى تناول المنشطات بأشكال مختلفة، مثل الحبوب، والمساحيق، أو الحقن، بهدف بناء العضلات وتعزيز الأداء الرياضي. لكن هل لهذه المواد تأثير سلبي على الخصوبة؟

بحسب موقع Hindustan Times، أوضح الدكتور جونجان سابهاروال، المتخصص في علاج العقم، أن المنشطات قد تعيق إنتاج السائل المنوي، مما يؤدي إلى انخفاض مستوياته إلى ما دون المعدل الطبيعي.

وأضاف أن الاستخدام المستمر لهذه المواد قد يؤدي إلى تقلص حجم الخصيتين، وضعف الانتصاب، بالإضافة إلى آثار جانبية أخرى مثل نمو الثدي، تساقط الشعر، حب الشباب، والتقلبات المزاجية.

كما حذر الطبيب من المخاطر الصحية الخطيرة المرتبطة بالمنشطات، مثل ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وسرطان البروستاتا.

وفي ختام حديثه، شدد على أهمية ممارسة التمارين الرياضية بطريقة طبيعية، دون اللجوء إلى المنشطات، حفاظًا على الصحة، لأن سلامتك أهم من أي مظهر عضلي.