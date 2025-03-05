لماذا نفرك أعيننا عند التعب؟ عادة شائعة قد تضر بصحتك

قد تجد نفسك دون وعي تفرك عينيك عندما تشعر بالتعب أو الإجهاد، لكن هل فكرت يومًا في السبب وراء هذا السلوك التلقائي؟

لماذا نفرك أعيننا عند التعب والإرهاق؟

• راحة مؤقتة

يمنح فرك العينين شعورًا سريعًا بالراحة من خلال تحفيز إفراز الدموع وترطيب سطح العين، لكنه تأثير مؤقت، وقد يؤدي إلى تفاقم المشكلة على المدى الطويل، وفقًا لموقع TimeHackHero.

• تحفيز إنتاج الدموع

يساعد الفرك على تنشيط الغدد الدمعية، مما يزيد من ترطيب العين ويخفف من الشعور بالجفاف والتهيج.

• خداع الدماغ

يُحفز فرك العينين إفراز هرمونات مسكنة للألم، مما يمنح شعورًا زائفًا بالراحة.

• إعادة ضبط الرؤية

قد يساهم الفرك في تحسين وضوح الرؤية بشكل مؤقت عن طريق إعادة ضبط التركيز البصري.

• عادة غير واعية

مع مرور الوقت، قد يصبح فرك العينين سلوكًا غير واعٍ، مما يزيد من مخاطر تعرض العين للأذى.

• تهدئة النفس

يحفز الفرك إفراز هرمونات مثل الدوبامين، مما يسبب تهدئة مؤقتة للعقل، لكنه لا يعالج الأسباب الحقيقية لإجهاد العين.

مخاطر فرك العينين المتكرر

على الرغم من الشعور بالراحة المؤقتة، إلا أن تكرار هذه العادة قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، منها:

• خدوش القرنية

قد يؤدي الضغط الزائد إلى إحداث خدوش في القرنية، مما يضعف الرؤية بمرور الوقت.

• العدوى

قد تنتقل البكتيريا والفيروسات من اليد إلى العين، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات وأمراض عينية مختلفة.

• النزيف العيني

الفرك القوي قد يؤدي إلى تمزق الأوعية الدموية الدقيقة داخل العين، مما يسبب نزيفًا تحت الملتحمة.

• ظهور التجاعيد

يؤدي الفرك المتكرر إلى تمدد الجلد الرقيق حول العين، مما يسرّع ظهور التجاعيد.

• الصداع النصفي العيني

يرتبط فرك العين المتكرر بزيادة خطر الإصابة بالصداع النصفي في العين.

• جفاف العين

قد يؤدي الفرك إلى تفاقم أعراض متلازمة جفاف العين، مثل التهيج والاحمرار والحكة.

• تغيرات في الرؤية

الفرك المستمر قد يسبب تشوهًا في شكل مقلة العين، مما يؤثر على جودة الرؤية.

كيف تتجنب فرك عينيك؟

• التقليل من استخدام الشاشات الإلكترونية.

• استخدام إضاءة مناسبة لتقليل إجهاد العين.

• اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الداعمة لصحة العين.

• تقليل استهلاك الكافيين.

• شرب كمية كافية من الماء.

• الحصول على قسط كافٍ من النوم.

• استخدام قطرات العين المرطبة عند الحاجة.

• غسل اليدين بانتظام للحد من انتقال العدوى.

• ارتداء النظارات الشمسية لحماية العينين من الأتربة وأشعة الشمس الضارة.

• استخدام الكمادات الباردة أو المنشفة الدافئة لتهدئة العين عند الشعور بالإجهاد















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