تعاني من نزلة برد؟.. إليك أفضل الأطعمة والمشروبات لتقوية المناعة

الاهتمام بالتغذية السليمة أمرًا ضروريًا لتعزيز المناعة ومقاومة الفيروسات.

بعض الأطعمة والمشروبات تحتوي على عناصر غذائية تدعم الجسم في محاربة نزلات البرد وتخفيف الأعراض المزعجة. إليك أبرز الأطعمة التي يُنصح بتناولها عند الإصابة بالبرد بحسب موقع eating well.

* الزنجبيل

يحتوي على مضادات الأكسدة والالتهابات، كما يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب الفيروسات، لذا يُنصح بتناول كوب من شاي الزنجبيل.

* حساء الدجاج

يمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية، كما يساعد الصوديوم الموجود في المرق على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة أثناء المرض.

* الكيوي

يعد من أغنى المصادر بفيتامين سي، حيث تحتوي حصتان منه (ثمارتان) على حوالي 112 مجم من فيتامين سي، مما قد يساهم في تقليل مدة المرض وشدة الأعراض.

* عصير الرمان

غني بمركبات البوليفينول ذات الخصائص المضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تحسين صحة الجهاز التنفسي وتقليل الالتهاب.

* العسل

يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، ويستخدم منذ القدم في تهدئة الحلق وعلاج الالتهابات، مما يجعله خيارًا مثاليًا عند الإصابة بنزلات البرد.

تناول هذه الأطعمة والمشروبات بانتظام قد يساعد في تقوية المناعة وتسريع الشفاء عند الإصابة بالبرد

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