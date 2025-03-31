في أول أيام العيد.. اعرف تأثير تناول الرنجة والملوحة على صحتك - مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تناول الرنجة والملوحة في أول أيام العيد قد يكون له بعض التأثيرات على صحة الجسم، خصوصًا بعد فترة طويلة من الصيام.

وقدّمت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، بعض التأثيرات المحتملة.

وأضافت عبدالوهاب في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الرنجة والملوحة تحتويان على كميات كبيرة من الملح، مما يؤدي إلى زيادة مستويات الصوديوم في الجسم.

وتابعت أن هذه الزيادة قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم، كما أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يسبب الانتفاخ.

مشكلات في الهضم

وأشارت إلى أن جهاز الهضم قد يكون حساسًا بعد الصيام لبعض الأطعمة المالحة والدهنية، مثل الرنجة والملوحة، إذ يمكن أن تتسبب في تهيج المعدة والأمعاء، وقد تؤدي إلى الشعور بحرقة أو عسر هضم، خاصة عند تناول كميات كبيرة.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى الانتفاخ والمغص الناتج عن محتوى الرنجة والملوحة من الملح، يمكن أن يحدث انتفاخ في المعدة والأمعاء نتيجة احتباس السوائل، مما يؤدي إلى شعور غير مريح من الانتفاخ أو المغص.

التأثير على الكلى

كما لفتت إلى أن الاستهلاك المفرط للملح يمكن أن يشكل ضغطًا على الكلى، ما يسبب مشاكل صحية خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مشاكل الكلى.

التهيج في القولون

ونوهت إلى أن تناول الأطعمة المالحة والدهنية مثل الرنجة والملوحة يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي أو مشاكل هضمية أخرى، مثل التقلصات والغازات.