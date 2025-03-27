دراسة تكشف.. طريقة الوصول إلى الـ 70 عاما بصحة جيدة



النظام الغذائي الذي يحرص عليه الشخص يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحته والوقاية من الأمراض، وذلك ما كشفته دراسة امتدت المتابعة فيها 30 عاماً.



وبمتابعة 105 آلاف شخص في الولايات المتحدة، تبين أن 9% فقط من الأمريكيين يبلغون سن الـ 70 دون أي إعاقات جسدية أو عقلية أو معرفية، ودون الإصابة بـ 11 مرضاً مزمناً خطيراً، بما في ذلك مرض الشريان التاجي، والسكتة الدماغية، والسرطان، والسكري، والفشل الكلوي.



وفي حين أن العديد من العوامل الوراثية، وعوامل نمط الحياة تؤثر على الشيخوخة، قال الباحثون إن النظام الغذائي هو السبب الرئيسي للأمراض المزمنة والوفاة في جميع أنحاء العالم، بحسب "هيلث داي".



عناصر غذائية لشيخوخة صحية



ووجد فريق البحث أن الذين تناولوا المزيد من العناصر الغذائية من: الفواكه والخضراوات، والحبوب الكاملة، والدهون غير المشبعة، والمكسرات، والبقوليات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم كانوا أكثر عرضة لتحقيق شيخوخة صحية.

في المقابل، ارتبط تناول المزيد من الدهون المتحولة، والصوديوم، والمشروبات السكرية، واللحوم الحمراء و/أو المصنعة بانخفاض احتمالات الإصابة.



وكان النظام الغذائي الرائد هو "مؤشر الأكل الصحي البديل"، وهو نظام تم تطويره كبديل للنظام الغذائي الأمريكي، ويهدف إلى الوقاية من الأمراض المزمنة.

ومن بين الأنظمة الغذائية الأخرى التي حققت نتائج جيدة، نظام DASH الغذائي، ومؤشر البحر الأبيض المتوسط ​​البديل.

وتشترك هذه الأنظمة الغذائية في الاعتماد على الخضروات والفواكه كمصدر صحي للكربوهيدرات، ومعهما الحبوب الكاملة والبقول، والأسماك والمكسرات، والحد من دهون الأطعمة ذات المصادر الحيوانية.

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