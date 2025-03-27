لاستعادة القوة البدنية بعد الولادة .. إليك أحدث الإرشادات الطبية

ممارسة التماريين الرياضية للأمهات الجدد من العادات الصحية اللازمة، يجب تشجيعهم على البدء بساعتين على الأقل مثل المشي السريع وتمارين تقوية العضلات، ويفضل أن يحدث ذلك خلال أول 3 أشهر بعد الولادة، بحسب ما ذكره موقع "مديكال إكسبريس".

قدمت هذه الإرشادات الصحية الجديدة لجنة الجمعية الكندية لعلم وظائف الأعضاء، والتي ضمت باحثين وأطباء سريريين وخبراء، ونشرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي في عدد مارس الحالي.

وربط الخبراء هذه التوصيات المتعلقة بالنشاط البدني للأم خلال الأشهر الأولى بعد الولادة بنتائج صحية متعددة، نفسياً وجسدياً.

ومن أهم هذه النتائج، تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، واحتباس الوزن، واضطرابات النوم، والسكري، وأمراض القلب، خاصة حال وجود مضاعفات للحمل.

واستندت التوصيات الجديدة إلى تحليلات معمقة لأدلة من 574 دراسة، ذات صلة باللاتي أنجبن حديثاً، بغض النظر عن حالة الرضاعة الطبيعية، أو الجنس، أو الخلفية الثقافية، أو الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وبعد التشاور مع الأمهات الجديدات، اختارت اللجنة 21 نتيجة "حرجة" و"مهمة" للتحليل.

وشملت هذه النتائج: الإصابة، وانخفاض جودة أو كمية حليب الثدي، والاكتئاب والقلق، وسلس البول، والخوف من الحركة، والتعب، وضعف نمو الرضيع وتطوره.

التوصيات

بناءً على هذه الأدلة، توصي اللجنة بشدة بأنه في الأسابيع الـ 12 الأولى بعد الولادة، يجب على الأمهات الجديدات اللاتي لا يعانين من أي حالات أو أعراض تمنعهن من ممارسة النشاط البدني أن يسعين إلى ممارسة مزيج من أنشطة الأيروبيك وأنشطة المقاومة (مثل المشي السريع، وركوب الدراجات، وتمارين تقوية العضلات) لمدة 120 دقيقة على الأقل أسبوعياً، موزعة على 4 أيام أو أكثر من الأسبوع.



وأضافت التوصيات أنه ينبغي على من يعانين من حالات مرضية أو أعراض كامنة استشارة الطبيب قبل البدء بالنشاط البدني المعتدل أو العودة إليه.

أنشطة يومية خفيفة

ومع ذلك، شددت التوصيات على ضرورة ممارسة كل من أنجبت حديثاً أنشطة يومية خفيفة، مثل المشي الخفيف، للوقاية من الأضرار المعروفة لقلة النشاط.



الأنشطة القوية

وتشمل التوصيات القوية الأخرى تدريب عضلات قاع الحوض يومياً لتقليل خطر سلس البول وإعادة تأهيلها، وتطوير روتين نوم صحي (مثل تجنب وقت الشاشة والحفاظ على بيئة مظلمة وهادئة قبل النوم) لدعم الصحة النفسية.

الفوائد

وأوضح الخبراء أن الأمهات الجديدات اللواتي يتبعن هذا الدليل، من المرجح أن يجنين فوائد صحية عديدة، بما في ذلك انخفاض الاكتئاب وسلس البول وآلام أسفل الظهر، وتحسين الوزن ومستويات الكوليسترول والتعب، دون زيادة خطر الإصابة أو الآثار السلبية على جودة أو كمية حليب الثدي.

وأشار الخبراء إلى أن الالتزام بهذه التوصيات قد لا يكون ممكناً دائماً، لكنهم يقولون: "حتى الخطوات الصغيرة نحو تحقيقها ستظل تُعزز فوائد الصحة البدنية والنفسية".

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